Vermischtes Schnaittenbach

02.10.2017

5

0 02.10.2017

Bei herrlichem Spätsommerwetter und angenehmen Temperaturen erlebte die Kürbisausstellung im Kräutergarten einen regelrechten Run. Zahlreiche Besucher aus der ganzen Region wollten sich die Vielfalt der Prachtexemplare an Ess- und Zierkürbissen nicht entgehen lassen.

Vorsitzender Willi Meier und sein Team vom Obst- und Gartenbauverein Schnaittenbach hatten für die Ausstellung eine große Anzahl unterschiedlicher Kürbisse gekonnt arrangiert. Hier zeigte sich, dass die Früchte eine reizende Herbstdekoration für jeden Balkon und Garten abgeben. Hingucker waren dabei Speisekürbisse und Zucchini im XXL-Format, witzige Zierkürbisse in erstaunlichen Formen und Farben sowie Flaschenkürbisse. Letztere werden in Afrika ausgehöhlt und getrocknet, um dann als Gefäße, sogenannte Kalebassen, zu dienen.Dass die Kürbisse in ihren leuchtenden Farben und teils beachtlichen Größen und Formen nicht nur eine schöne Dekoration abgeben, sondern in der Küche auch zu köstlichen Schmankerln verarbeitet werden können, führten Meier und seine Mannschaft ebenso. Sie verwöhnten die Besucher mit leckerer Kürbissuppe und saftigem Kürbiskuchen nach Rezeptur des Kräuterstüberls.Einen besinnlichen Abschluss fand die zweitägige Kürbisausstellung mit der abendlichen Hildegardvesper, die der Landfrauenchor unter Leitung von Hans Albrecht musikalisch gestaltete.