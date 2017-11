Vermischtes Schnaittenbach

07.11.2017

3

0 07.11.2017

Eine Demonstration guter Ausbildungsarbeit und steter Einsatzbereitschaft war die Prüfung für das Abzeichen in technischer Hilfeleistung mit Teilnehmern von den Feuerwehren Holzhammer und Kemnath bei der FFW Schnaittenbach. Mit viel Elan machten sich die Teilnehmer unter Anleitung der Ausbilder Jochen Kraus und Michael Hottner an die Vorbereitung. Binnen einer Woche hatte man den geforderten Ablauf sicher im Griff, so dass die Gruppe dem Schiedsrichter Kreisbrandinspektor Martin Schmid Kreisbrandmeister Marco Weiß und Horst Kellner vorgestellt werden konnte. Bei der Prüfung wurde ein Verkehrsunfall simuliert, bei dem hydraulische Rettungsgeräte einzusetzen waren. Außerdem hatte die Mannschaft Fragen zur Gerätekunde zu beantworten. Die Gruppe zeigte zwei fehlerfreie Aufbauten und war auch im theoretischen Teil sattelfest. Kreisbrandinspektor Martin Schmid wies darauf hin, dass gemeinsame Übungen der Ortsteilwehren die Tagesalarmsicherheit stärken. Auch in Schnaittenbach sei zu spüren, dass die Personaldecke zwischen 8 und 14 Uhr dünner wird. Bürgermeister Josef Reindl begrüßte das Interesse der Ortsteilwehren an der technischen Hilfeleistung. Auf dem Bild (von links): Kreisbrandmeister Marco Weiß, Kreisbrandinspektor Martin Schmid, Schiedsrichter Horst Kellner, Juliana Kindzorra, Christopher Prechtl, Kathrin Nagler, Wolfgang Basler, Teresa Reindl, Johannes Plößl, Marina Perlinger, Kommandant Heiko Friedl (Holzhammer), Stefan Kumeth, Jonas Gräf, Michael Hottner, Manuel Schlosser Peter Grosser, Markus Schlagenhaufer, 2. Kommandant Karl Hottner, Kommandant Thomas Hackenberg (Kemnath), Vorsitzender Hans Friedl (Holzhammer) und Bürgermeister Josef Reindl. Bild: wfw