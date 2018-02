Vermischtes Schnaittenbach

Kemnath am Buchberg. Er ist jedes Jahr ein Hit: Bereits zum sechsten Mal in Folge veranstaltete die Unternehmensgruppe Dr. Loew Soziale Dienstleistungen ihren Faschingsball für Menschen mit und ohne Behinderung im Lubersaal in Kemnath am Buchberg. Fantasievoll verkleidet als Einhörner, Piraten, Pandabären, Zauberer, Könige und sogar als Taucher feierten über 300 Faschingsbegeisterte ausgelassen im proppenvollen Saal.

Dabei kamen nicht nur Besucher aus den umliegenden Einrichtungen. Bis zu einer Stunde Fahrtzeit nahmen die Gäste teilweise auf sich, um am Samstag Abend der Faschingsfete beizuwohnen. DJ Roland heizte den tanzwütigen Besuchern kräftig ein.Die Hauptattraktion des Abends war der Besuch des Nabburger Prinzenpaars Franziska I. und Luigi I. sowie die Auftritte der Prinzengarde der Faschingsgesellschaft Nabburg, die mit tollen Tanz- und Showeinlagen begeisterten. Für den krönenden Abschluss sorgte danach die Seniorengarde mit ihrem Rollator-Tanz, der für viele Lacher sorgte und mit donnerndem Applaus belohnt wurde. Ausgelassen feierten die Gäste bei fetziger Musik bis spät in den Abend weiter und zogen mehrmals mit einer Polonaise durch den Saal. Bei der großen Tombola gab es diesmal als Hauptpreis einen LCD-Fernseher zu gewinnen.Die Organisatoren von Dr. Loew, Petra Brehm, Heidi Kühn und Lothar Winkler waren sich an diesem Abend einig, dass einer Widerholung der Fete im kommenden Jahr nichts im Wege steht. Der jährliche Faschingsball hat für das Unternehmen Dr. Loew eine lange Tradition. Bereits seit 23 Jahren veranstaltet Dr. Loew jährlich den größten integrativsten Inklusions-Faschingsball der Region. Bis zu 700 Gäste konnten bis 2012 jährlich in der TSV Turnhalle in Wernberg-Köblitz begrüßt werden, ehe die Halle für Veranstaltungen gesperrt wurde. Seitdem steigt der Ball in kleinerem Umfang in Kemnath am Buchberg.