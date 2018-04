Vermischtes Schnaittenbach

Kemnath. An der Spitze der Gratulanten zum 80. Geburtstag von Michael Wiederer aus Kemnath stand Bürgermeister Josef Reindl mit Gattin. Vertreter von Feuerwehr und Sportverein reihten sich ein, bei denen der Jubilar langjähriges Mitglied ist. Natürlich fehlten auch nicht seine Familie, die Verwandten, Bekannten und Freunde, die ihm vor allem noch viele Jahre ein beschwerdefreies Leben wünschten. Michael Wiederer stellte seine Person nie in den Vordergrund, wirkte zurückhaltend und bescheiden und half dort, wo er als Maurer gebraucht wurde, vor allem bei Ausbesserungsarbeiten an Kirche und Sebastianikapelle. Das Maurerhandwerk erlernte er bei seinem Vater, der neben einer kleinen Landwirtschaft ein Geschäft betrieb, das Michael später erbte. Seinen Beruf übte er bis zum Ruhestand aus, überwiegend bei einer großen Baufirma in Amberg. 1967 heiratete er seine Martha aus Neudorf, die ihm zwei Söhne schenkte. Sein ganzer Stolz ist Nico, der jüngste von vier Enkeln. Gemäß seiner zurückhaltenden Art genießt er seinen Ruhestand mit Spaziergängen, Garten- und Hausarbeiten und Zeitungslesen.