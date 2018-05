Vermischtes Schnaittenbach

Im Fokus der Pfarrversammlung in Schnaittenbach stand die Verabschiedung der Pfarrgemeinderäte, die sich nach teils über zwei Jahrzehnten im Gremium nicht mehr zur Wahl stellten. Die ehemalige Sprecherin Helene Schorner gehörte dazu.

Ehrungen Pfarrer Josef Irlbacher dankte Isolde Reindl (24 Jahre), Helene Schorner (20 Jahre), Marianne Schlosser (20 Jahre), Anita Hartmann (16 Jahre), Willi Meier (12 Jahre), Birgit Kraus (8 Jahre), Liborius Gräßmann jun. (8 Jahre), Markus Grünwald (4 Jahre) und Teresa Reindl (4 Jahre) für ihr tatkräftiges Engagement im Pfarrgemeinderat. (ads)

20 Jahre war Helene Schorner beim Pfarrgemeinderat dabei, jetzt stand sie zu letzten Mal im Mittelpunkt eines Treffens: "Sie hat viele Aktionen initiiert - und sehr viel Herzblut hineingesteckt", lobte Pfarrer Josef Irlbacher deren Engagement und zollte ihr aufrichtigen Dank.19 Christen hatten sich bekanntlich zur Pfarrgemeinderatswahl im Februar gestellt. "Die Suche und Ansprache von Kandidaten war eine wichtige Aufgabe", erklärte die scheidende Sprecherin. Sie wünschte dem neuen Team ein gutes Zusammenwirken für die Pfarrei und dabei viel Freude. Eine direkte Nachfolgerin für sie gebe es noch nicht, informierte Schorner. Aber sie stellte Luzia Stingl als zweite Vorsitzende vor. "Ich war gerne eure Sprecherin und in all den Jahren gab es natürlich in dieser Funktion einiges zu tun, so dass ein kleines Pfarrbüro zu Hause erforderlich war."Schorner erinnerte an die vielen schönen Ereignisse mit dem Jubiläumsjahr "Kirche voller Leben" mit vielen Aktionen, Veranstaltungen und besonderen Gästen, wie Brigitte Träger und Abt Odilo Lechner, den Katholikentag in der Diözese in Regensburg mit dem Stand am Neupfarrplatz und die Pfarrfeste."Die Zeit im Pfarrgemeinderat hat mir viel gegeben - es war eine wertvolle Zeit. Pfarrer Irlbacher appellierte an das Gremium: "Zukunft gestalten, das heißt auch Menschen mit dem Glauben in Kontakt bringen. Er macht das Leben lebenswert."