Vermischtes Schnaittenbach

12.06.2017

(u) Wenn in Schnaittenbach Vituskirwa gefeiert wird, dann ist es Tradition, dass die Burschen und Moidln im Seniorenzentrum Evergreen Station machen. Den Abstecher nutzen sie als Art Generalprobe für das Austanzen. Wegen der Baustelle vor dem Heim konnten die Kirwaleit diesmal nicht mit ihrem Traktor vorfahren. Die Senioren wollten aber auf keinen Fall auf die Tanzdarbietungen verzichten und holten sie kurzerhand samt den Musikanten am Kreisel ab. Die Damen hakten sich bei den Burschen unter, die Herren schnappten sich eines der feschen Moidln. So wurde bei zünftiger Begleitmusik zum Heim marschiert. Zur Freude der Bewohner führten die Kirwaleit ihre fünf Tänze zwischen Wintergarten und Terrasse vor. Dafür gab es frenetischen Beifall. Heimleiterin Regina Hofmann bedankte sich beim erst im vergangenen Jahr gegründeten Kirwaverein, dass er die vom Sänger-Club mit Badefreuden (SCmBF) eingeführte Tradition aufrechterhalten hat. Als Belohnung und Proviant für die Weiterfahrt zum Festplatz gab es einen Kasten Bier.