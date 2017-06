Vermischtes Schnaittenbach

18.06.2017

Zum ersten Mal wird die Kirwa in Neuersdorf zum Patroziniumsfest der Dorfkapelle Herz Jesu im Juni und nicht im Herbst gefeiert. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, geht es zur "Schlecherer Kirwa" rund.

Neuersdorf. Nach der Weihe der Kapelle am 8. Oktober 1933 wurde über 80 Jahre lang die Kirchweih am zweiten Sonntag im Oktober gefeiert. Das Fest hatte sich schnell in die Köpfe der Leute eingeprägt, war es doch immer eine Woche vor der "Allerwelts-Kirwa". Am Anfang war es noch eine typische Kirchweih der damaligen Zeit; in den zwei Wirtshäusern wurde kräftig gefeiert, getanzt und wenn nötig auch noch ein bisschen gerauft - wie es früher halt so üblich war.In den 80er Jahren übernahm die Feuerwehr die Ausrichtung des Festes, und die Stodlkirwa entwickelte sich über 30 Jahre lang erfolgreich. Der Wunsch nach einer besseren Infrastruktur, verbunden mit einem geringeren Arbeitsaufwand, die erhoffte größere Resonanz und ein damit einher gehender höherer Erlös führten zur Entscheidung der Veranstwortlichen, ab heuer die "Schlecherer Kirwa" am Fest Herz Jesu zum Patrozinium der Dorfkapelle zu begehen. Gefeiert wird nun im Zelt vor dem Feuerwehrhaus. Die Kinder können sich auf dem anliegenden Spielplatz austoben.Los geht es am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr mit der Kirwaband "Die Allerscheynst'n". Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt mit Stadtpfarrer Josef Irlbacher aus Schnaittenbach, den die "Schlecherer Kirchamusi" musikalisch umrahmt. Ein Frühschoppen schließt sich an. Der Sonntagnachmittag ist geprägt von der "Kirwaolympiade", die aus verschiedenen Disziplinen wie Schubkarrenfahren, Stiefelweitwurf oder Wassertragen besteht. Ab 14 Uhr werden die Akteure unter Einsatz von Geschick, Kraft und Hirn um die Siegerlorbeeren kämpfen. Beste Unterhaltung mit Pfundsgaudi für die Kirwagäste und die Teilnehmer ist garantiert. Am Abend klingt die Kirwa aus.