Vermischtes Schnaittenbach

20.09.2017

5

0 20.09.2017

Kemnath. Die Pfarrei Kemnath veranstaltete wieder einen Tagesausflug für Senioren. Diesmal hatte Organisatorin Maria Schlagenhaufer-Schwarz (links oben) ein besonders glückliches Händchen, als sie als Ziel den Landkreis Neumarkt aussuchte, denn der Zuspruch war sehr groß. Der voll besetzte Bus steuerte als erstes Ziel die schöne Barockkirche auf dem Mariahilfberg bei Neumarkt an. Hier zelebrierte Pfarrer Josef Irlbacher (hinten Mitte) einen vormittäglichen Gottesdienst. Der Besuch der ortsansässigen Brauerei war sehr aufschlussreich. Was am Nachmittag folgte, war ein amüsantes, aber auch sehr interessantes Erlebnis: die Besichtigung eines Ziegenhofs bei Freystadt. Ein Betrieb, der auf der Zucht und Nutzung von rund 200 Ziegen basiert, ist in der Oberpfalz ja nicht gerade üblich. Die Bäuerin empfing die Besucher mit ihrer Steirischen und selbstgedichteten Liedtexten. Das Kaffeetrinken im Ziegencafé bildete den Abschluss des Ausflugs. Bild: seb