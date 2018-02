Vermischtes Schnaittenbach

01.02.2018

Seit eineinhalb Jahren St. Vitus Schnaittenbach und St. Margareta Kemnath zu einer Pfarreiengemeinschaft vereint. Und langsam finden sie auch zusammen, wie die Verantwortlichen bei einer Klausurtagung bilanzieren.

Noch einmal zwei getrennte Gremien Einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat wird es in den nächsten vier Jahre auf Wunsch beider Pfarreien noch nicht geben. Deshalb sind sowohl St. Vitus als auch St. Margareta derzeit auf der Suche nach geeigneten Kandidaten für ihr jeweiliges Gremium. Gewählt wird am Sonntag, 25. Februar.



Die Pfarreiengemeinschaft hat nach Angaben von Pfarrer Josef Irlbacher das Für und Wider eines gemeinsamen Pfarrgemeinderats abgewogen, wie er nach den Richtlinien der Diözese als Normalfall gefordert wird. Auf Wunsch der beiden Gremien wurde aber die Bildung zwei separater Räte beantragt. Die Eingabe wurde genehmigt, so dass nun Kandidaten sowohl für Schnaittenbach als auch für Kemnath gesucht werden. Laut Irlbacher ist der Pfarrgemeinderat ein Zeichen für die Lebendigkeit des Pfarrlebens. Er betont, dass jeder Getaufte dazu berufen sei, die Kirche mit aufzubauen, indem er sich hier einbringt.



Die langjährige Schnaittenbacher Pfarrgemeinderatssprecherin Helene Schorner ermutigte potenzielle Kandidaten, ihre Bedenken und Ängste vor diesem Ehrenamt abzulegen. Ihre Kemnather Kollegin Roswitha Sebald pflichtete ihr bei. (ads)

In den eineinhalb Jahre seit dem Zusammenschluss der Pfarreiengemeinschaft ist seitdem geschehen oder wurde auf den Weg gebracht. Inzwischen haben sich die beiden Pfarreien gegenseitig kennengelernt: Das Interesse an den Aktivitäten der anderen Pfarrei ist geweckt und gemeinsame Aktionen wurden angepackt.Die Gremien beider Pfarreien haben miteinander den Weg in die Zukunft geplant und ließen sich dabei von zwei Vertretern der Gemeindeberatung der Diözese begleiten. Einen ausgezeichneten Start in das Miteinander bestätigten den Pfarreien St. Vitus Schnaittenbach und St. Margareta Kemnath bei einer Klausurtagung die Gemeindeberater der Diözese, Patrizia Szörenyi und Josef Stautner, aber auch Pfarrer Josef Irlbacher und Pastoralassistent Andreas Hornauer. Mit Blick auf die vereinbarten Ziele wurden dabei die Eigenständigkeit und das verbindende Gemeinsame der beiden Pfarreien thematisiert."Vieles ist wie vorher auch, was gar nicht so schlecht ist. Weggefallen sind eigene Erstkommunionfeiern, Auferstehungsfeier und Kinderchristmette. Das wurde einerseits bedauert, andererseits empfanden das gemeinsame Feiern die Gläubigen aus beiden Pfarreien als sehr schön", hob Pfarrer Josef Irlbacher hervor. Ihm sei bewusst, dass Verbindendes Zeit braucht.Seiner Meinung nach funktioniert die Kommunikation mit den Pfarreimitgliedern, der Informationsfluss könne aber noch besser werden. In diesem Zusammenhang wies er auf die Pfarrbriefe, das dreimal im Jahr erscheinende Informationsblatt "Creativ" für beide Pfarreien und die neue Homepage der Pfarreiengemeinschaft hin.Was geht auch ohne Pfarrer?, stellte Irlbacher als zentrale Frage in den Raum. Hier nannte er beispielsweise die zweitägige Pfarrfahrt. Er habe viel Verständnis erhalten, wenn er nicht überall dabei sei. Seine Überzeugung lautet: "Bis wir wirklich eine Pfarreiengemeinschaft sind, ist noch ein weiter Weg." Als Kriterium dafür nannte er: "Erst wenn die Kemnather vom Gottesdienst in Schnaittenbach sagen: Das ist auch meine heilige Messe, ich bin nicht nur Gast hier, und umgekehrt, dann sind wir eine Gemeinschaft."Erfreut zeigte sich der Geistliche über die gute Resonanz auf die Wortgottesdienste des Pastoralassistenten Andreas Hornauer, der zudem im Pfarrhaus in Kemnath direkter Ansprechpartner vor Ort sei. Der Pfarrer Irlbacher schnitt die Frage an, wie eine gute Balance zwischen Eigenständigkeit der beiden Pfarreien und verbindendem Miteinander zu erreichen ist.