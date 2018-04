Vermischtes Schnaittenbach

20.04.2018

13

0 20.04.201813

Was passiert, wenn in einem Seniorenheim die Auszubildenden einen Wohnbereich übernehmen? Im Haus Evergreen in Schnaittenbach gehört dieses Szenario zur Ausbildung dazu.

"Schüler leiten einen Wohnbereich" hieß es jetzt für drei der sechs Auszubildenden, alle im dritten Lehrjahr, die einen Tag lang ihre bisher erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Pflegefachkrafttätigkeiten unter Beweis stellen konnten. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit diesem Projekt in der Vergangenheit entschloss sich die jetzige Leiterin des Hauses, Annett Schmerbauch, für eine Fortsetzung in diesem Jahr. Wohnbereichsleiter und Praxisanleiter Stefan Ehrl fungierte dabei als Projektleiter. Etwas Aufregung herrschte am Morgen des Projekttags bei den Auszubildenden Janina Bezold, Monika Speckner und Andreas Götz. Die Pflegefachkraft-Azubis übernahmen an diesem Tag beginnend mit der Übergabe vom Nachtdienst alle Tätigkeiten im Rahmen der pflegerischen und medizinischen Betreuung bis hin zur Pflegedokumentation und Übergabe an den Spätdienst - natürlich unter Aufsicht.Gerade für die Azubis im dritten Lehrjahr ist dies laut Annett Schmerbauch eine sehr gute Möglichkeit, sich für den Start ins Berufsleben vorzubereiten und ein Gefühl für die Verantwortung zu bekommen, die sie künftig täglich übernehmen werden. "Ich bin stolz auf das hohe Engagement des Praxisanleiters und den Mut sowie die hohe Motivation der Auszubildenden, sich bereits vor Abschluss ihrer Ausbildung einer solchen Herausforderung zu stellen", betont die Leiterin des Hauses. Eine Wiederholung des Projektes mit den anderen drei Azubis ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.