Vermischtes Schnaittenbach

23.08.2017

In Teilen Kemnaths am Buchberg gibt es am Donnerstag, 24. August, keinen Strom. Dies hat Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Mertenberg.

Wie Stefan Ott von der zuständigen Bauverwaltung in Wernberg-Köblitz mitteilt, müssen aufgrund einer unvorhergesehen Reparatur einer Trafostation Teile der Ortschaft Kemnath am Buchberg stromfrei geschaltet werden.Deswegen fällt auch die Wasserdruckerhöhungsanlage für Mertenberg aus. Im Ort gibt es von 8 bis etwa 12 Uhr keine Wasserversorgung. Ott: "Die betroffenen Anwesen in Mertenberg werden gebeten, einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen."