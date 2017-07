Vermischtes Schnaittenbach

Freudige Stimmung herrschte bei der Entlassfeier der Neuntklässler an der Schnaittenbacher Grund- und Mittelschule. Aus gutem Grund, denn alle 14 Absolventen haben sich mit ihren Abschluss eine Perspektive für die Zukunft gesichert - mit Lehrstelle oder per weiterführender Schule.

Manchmal beschwerlich

Auch um Erlebnisse

Schmissig stimmte der Schulchor unter Sabine Weiß auf die Feier ein. Bürgermeister Sepp Reindl wertete die Entlassfeier als Zäsur: "Mit diesem Tag geht ein unvergesslicher Lebensabschnitt zu Ende und beginnt gleichzeitig ein neuer." Er sagte, dass es nach den Anstrengungen allen gegönnt sei, das eigene Schulmärchen in einer freien Zeit zu genießen.Die Absolventen hätten an der Schule das Rüstzeug erhalten, das es nun für die berufliche Laufbahn einzusetzen gelte. "Aus der Mittelschule gehen Leute hervor, die wir in der Berufswelt dringend brauchen. Deshalb bringt man euch auch von außen eine gewisse Wertschätzung entgegen", machte Reindl bewusst."Endlich ist die Schule vorbei", versetzte sich Hirschaus Bürgermeister Hermann Falk in die Situation der Abgänger und versicherte: "Es geht nach der Schule weiter und die Zukunft will gestaltet sein." Jeder müsse nun seinen manchmal beschwerlichen Weg weitergehen und es werde zufriedene und weniger zufriedene Zeiten geben. Er riet den Jugendlichen zu Visionen und Träumen, um gestärkt daraus zu erwachen, um sie zu verwirklichen.Pfarrer Josef Irlbacher griff auf den vorausgegangenen Gottesdienst zurück und meinte: "Lasst euch hochleben, aber hebt nicht vom Boden ab, wo Kostbarkeiten warten, die euer Leben reicher machen." Elternbeiratsvorsitzende Ute Pirke gratulierte den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss und versicherte, dass auch die Eltern bei den Prüfungen mitgezittert hätten. Sie wies darauf hin, dass der Elternbeirat stets die Schule und damit die Schüler finanziell unterstütze wie etwa mit einem Zuschuss zur Abschlussfahrt nach Freiburg. "Einen sauguten Job mit krassem Aufstieg und mega viel Kohle", wünschte Klassenlehrer Thomas Bernet seinen Entlassschülern in deren Jargon, denen er Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und eine ausgezeichnete Klassengemeinschaft bestätigte. Er zeigte an einer Mathestunde auf, dass der Unterricht in der Klasse durchaus Spaß gemacht hat.Auch die Sprecher der Absolventen, Stephanie Heiß, Jule Rauh, Pascal Rackwitz und Christian Kraus, bestätigten Thomas Bernet, ein ausgezeichneter Lehrer gewesen zu sein.Qualibeste waren Pascal Rackwitz (2,1), Jule Rauh (1,9) und Franziska Weiß (2,4). Ehe Rektorin Bergmann mit der Hirschauer Schulleiterin Birgit Härtl die Abschlusszeugnisse ausgab, sprach sie das Schlusswort. Sie ließ wissen, dass ihr von der aktuellen Abschlussklasse im Gedächtnis bleibe, dass dort im Laufe der Jahre ein starker Gemeinschaftssinn gewachsen sei. Die Klasse habe sich als höfliche, nette und stets hilfsbereite Truppe gezeigt. Trotz großer Diskussionsfreude sei Verlass auf die Schulabgänger gewesen, sie.Bergmann erinnerte an viele Fahrten, die die Absolventen mit Klassleiter Thomas Bernet neben dem Unterricht unternommen hätten. Dabei hätten sie mitgekriegt, dass es in der Schule nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Erlebnisse gehe.Die Lehrer hätten laut Bergmann neun Jahre versucht, Rüstzeug und Erfahrungen zu vermitteln, um mit den richtigen Antworten auf neue Fragen reagieren zu können. An die Absolventen gewandt versicherte sie: "Ihr habt Talente, die ihr nur selbst zu erkennen, auf sie zu vertrauen und auch anzunehmen braucht" und fügte hinzu: "Ihr habt eure Zukunft selbst in der Hand - und zwar jetzt! Macht was draus, blickt nach vorn und seid mutig". Am Ende kredenzten die Gruppe "Soziales" unter Leitung von Förderlehrerin Heike Brendel und der Elternbeirat Häppchen und Getränke.