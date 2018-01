Vermischtes Schnaittenbach

"Welchen Beruf möchte ich ergreifen?" Dieser Frage sind Achtklässler der Mittelschule Schnaittenbach nachgegangen. Sie schnupperten in den Alltag eines Schreiners bei Eichstätt, der ihnen das faszinierende Handwerk zeigte. Beim Drechseln flogen dann die Späne.

Besondere Fertigkeit

Schnaittenbach. "Drechseln ist ein großartiges Handwerk, das unsere Achtklässler interessieren und begeistern könnte", waren sich die stellvertretende Schulleiterin Sabine Spindler und Janine Hähnlein sicher. Also hatten sich die beiden Lehrerinnen im Zuge der Berufsorientierung an den erfahrenen Schreiner Erich Spreng aus Egweil im Landkreis Eichstätt gewendet. Sie holten den Experten für einen Schnupperkurs im Drechseln an die Mittelschule Schnaittenbach.Vorab: Spindler und Hähnlein sollten Recht behalten, denn die Jugendlichen ließen sich von der Begeisterung des Kursleiters für diese Art der Holzverarbeitung anstecken. Als die Schüler in den Werkraum kamen, waren bereits die Drechselmaschinen angeschlossen und Drechseleisen, Schleifpapier und Rohlinge sowie Schutzbrille und Schürze lagen bereit. Dann gab Spreng einen kleinen Einblick in das jahrhundertealte Handwerk des Drechselns und machte darauf aufmerksam, dass viele Gebrauchgegenstände aus der Hand des Drechslers stammten. "Immer wieder staunt man über die Schönheit und Vielseitigkeit der Produkte", schwärmte der Schreiner. Doch es brauche viel Übung, bis das Werkzeug richtig in der Hand liege und alle Schritte gelingen würden."Aufmerksamkeit und Konzentration sind beim Drechseln gefragt und darin liegt auch der Grund, dass dieses Handwerk heute wieder so populär wird: Es bietet die Möglichkeit zum Abschalten vom täglichen Einerlei", betonte der Kursleiter. Er berichtete, dass die Technik des Drechselns eine besondere Fertigkeit ist, die viel Fingerspitzengefühl, Form-Empfinden, Stilkenntnis sowie Kenntnisse der Werkstoffe und ihrer Verarbeitungseigenschaften voraussetze. Nach der Theorie der unterschiedlichen Arten des Drechselns, der Holzarten und ihre jeweiligen Eigenschaften und nach der Aufklärung über die Sicherheit und Unfallvermeidung, ging es für die Schüler ans Werk.Die Rohlinge für Pfeffer- und Salzstreuer wurden in die Drechselmaschinen eingespannt und schon ging es an die Arbeit mit den Drechseleisen. Sogleich flogen die Späne. Mit Eifer und Konzentration fertigten die Schüler mit viel Fingerspitzengefühl und teils beachtlichem handwerklichen Geschick ihre ersten Werkstücke. Nachdem die Salz- und Pfefferstreuer von allen fertig waren, wurden die Schüler mit dem Drechseln eines persönlichen Kugelschreibers richtig gefordert.