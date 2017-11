Vermischtes Schnaittenbach

07.11.2017

Die Idee stammt von der Bürgerinitiative Elwusch: Der Verein zum Erhalt der Lebens-, Wohn- und Umweltqualität Schnaittenbach schlug vor, einen Defibrillator anzuschaffen. Die Vorschlag fiel im Rathaus sogleich auf fruchtbaren Boden.

Nachdem die Bürgerinitiative heuer 15 Jahre alt wird, habe sich der Vorstand entschlossen, zu diesem Anlass einen solchen Defi zu spendieren, sagte Vorsitzender Georg Dobmeier, als er sich zusammen mit seinen Vorstandskollegen Manfred Grützner und Norbert Pausch sozusagen zur Einweihung mit Bürgermeister Josef Reindl traf.Nicht nur den Defi hat die Bürgerinitiative angeschafft, sie schlug auch gleich einen passenden Standort vor: das alte Rathaus, genauer den Durchgang zum Kräutergarten, damit praktisch mitten in Zentrum Schnaittenbachs und an prominenter Stelle. "Aufgrund der dort bestehenden Besucherzahlen erachten wir diesen Standort für sehr geeignet", erklärte Dobmeier.Und so kam es dann auch: Elwusch sponserte den Defibrillator mit einem Aufwand von rund 2000 Euro, die Stadtverwaltung kümmert sich um die Wartung des Geräts, das im Durchgang beim Alten Rathaus angebracht wird. "Es ist der erste Defibrillator im Ortszentrum", stellte das Stadtoberhaupt fest und begrüßte die Initiative der BI. "Eine hervorragende Idee und ein idealer Standort", lobte Reindl und bedankte sich im Namen der Bürger, die alle und irgendwann einmal von dem Gerät profitieren könnten. "Manchmal entscheiden bei lebensbedrohenden Herzrhythmusstörungen Minuten über Tod oder Leben - der leicht zu bedienende Defi kann Menschenleben retten", hob er hervor.Der Standort hat auch den Vorteil, dass das Gerät witterungsunabhängig angebracht ist. Sie Unterhaltungs- und Wartungskosten übernehme wohl die Stadt, stellte der Bürgermeister in Aussicht. Das Gerät wird dann auch in den Besitz der Stadt übergehen. "Damit wird ein Sicherheitsdefizit abgedeckt", lobte Josef Reindl das Engagement der BI. Nun sollen noch im Stadtgebiet Schilder mit Hinweis auf den Defibrillator angebracht werden. Der Bürgermeister plant für das Rathauspersonal eine Unterweisung zur Benutzung des Geräts, auch Nachbarn und Wasserwacht sollen in die Anleitung mit einbezogen werden.