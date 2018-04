Vermischtes Schnaittenbach

09.04.2018

Dem Seniorenheim Evergreen statteten die Jusos des SPD-Ortsvereins einen Besuch ab und informierten sich mit Juso-Kreisvorsitzendem Lukas Stollner, 2. Bürgermeister Uwe Bergmann und dem Listenkandidaten für den Landtag, Armin Rüger, über die Situation in der Pflege. Pflegedienstleiterin Kristina Schwendner stand der Gruppe sachkundig zur Seite.

Bei einem Rundgang durch das Haus, das seit über zehn Jahren in Schnaittenbach ansässig ist, erfuhren sie, dass das Evergreen mit 85 Pflegeplätzen in der Regel voll belegt ist. 80 Personen sind dort beschäftigt, davon 48 im Pflegebereich. Dem Fachkräftemangel begegnet man laut Schwendner mit der Ausbildung von momentan sechs Beschäftigten zur Pflegefachkraft sowie der Anstellung von zwei Teilnehmern am Freiwilligen Sozialen Jahr. Lukas Stollner und stellvertretende Juso-Ortsvorsitzende Vanessa Hausner forderten, finanzielle Ausbildungshürden im Pflegebereich abzubauen. "Die SPD ist dabei der Motor in der Großen Koalition, wenn es um die Neuordnung der Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen geht", sagten sie.Uwe Bergmann, SPD-Stimmkreiskandidat für den Landtag, erklärte, dass bereits jetzt ein eklatanter Mangel an qualifizierten Pflegekräften zu verzeichnen sei - Tendenz stark zunehmend. Die Politik sei gefordert, Anreize zu schaffen die Arbeitsbedingungen von Fachkräften in der Pflege so attraktiv zu machen, dass ausreichend Menschen einen Pflegeberuf ergreifen. Bessere Rückkehrmöglichkeiten von Teil- in Vollzeit, ein Wiedereinstiegsprogramm und bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten seien unabdingbar.Laut Armin Rüger, Hausarzt in Sulzbach-Rosenberg und Landesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft im Gesundheitswesen, fordert die SPD die konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Teilkasko-Pflegeversicherung hin zu einer Pflegevollversicherung, sowie die Einführung einer Bürgerversicherung in der Pflege.