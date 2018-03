Vermischtes Schnaittenbach

06.03.2018

"Hühnerhaltung schafft Perspektiven", sagten sich die Mädchen und Buben der Schnaittenbacher Kolpingjugend, denn mit dem Verkauf von Eiern und Küken können die Bauern in den armen Regionen der Welt Geld verdienen und ihre Situation verbessern. Daher backten die Kinder in der Vorweihnachtszeit Plätzchen und boten nach den Gottesdiensten an. Der Erlös aus den Zwei-Euro-Plätzchentüten konnte sich sehen lassen: Es kamen 350 Euro zusammen. Über die Aktion "Glück verschenken" der Adolf-Kolping-Stiftung wurden 70 Hühner für Tansania angeschafft. Mit Hühnerhaltung kann eine Familie in Afrika auf Dauer den Weg aus der Armut finden. Der Verkauf von Ernteüberschüssen, von Eiern und Hühnern bringt regelmäßiges Einkommen. Der Hühnermist ist ein Dünger und sorgt für deutlich höhere Ernten.