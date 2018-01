Vermischtes Schnaittenbach

31.01.2018

33

0 31.01.201833

Deutsch-französischer Krieg 1870/71, Erster und Zweiter Weltkrieg - diese Ereignisse spiegelten lange Zeit das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich wider. Das hat sich grundlegend geändert. Heute begehen jedes Jahr im Januar Deutsche und Franzosen einen Freundschaftstag.

Es waren Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer, die die Aussöhnung beider Staaten initiierten. Seit 1963 bildet der sogenannte Elysée-Vertrag die Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft. Unter dem Motto "Allemands, Français: partenaires un jour, partenaires pour toujours" (Deutsche, Franzosen, Partner für einen Tag, Partner für immer) fand zu diesem Thema an der Grund- und Mittelschule Schnaittenbach erstmals ein Projekttag statt.Die Organisation lag in den Händen von Lehrer Christian Wenninger und den Mittelschülern der 9. Klasse. In den Pausen und Zwischenstunden wurden Crêpes, lecker gefüllt mit Zimt, Zucker, Erdbeermarmelade und Nougatcreme, zu einem schülerfreundlichen Preis angeboten. Eine Präsentation mit dem Titel "Eine Reise durch Frankreich" diente dem Kennenlernen französischer Regionen und Sehenswürdigkeiten.Aber auch in allen anderen Klassen fanden zahlreiche Aktionen statt. Als vorbereitende Hausaufgabe sollten sich die Schüler mit Frankreich beschäftigen und zu Hause nachsehen, was sie denn über dieses Land finden. So entstanden schöne Ausstellungen und prall gefüllte Thementische zu Frankreich und Attraktionen. In einigen Klassen beschäftigte man sich vor allem mit den kulinarischen Spezialitäten wie Baguette, Croissant, Camembert und Crêpes. Die Klasse 4a widmete sich berühmten französischen Künstlern wie Monet oder Chagall, während die Eingangsklassen das französische Liedgut pflegten. So schallte ein lautes "Frère Jacques", gesungen von über 60 Kindern der Jahrgangsstufen 1 und 2, durch das Schulhaus.Eine Ausstellung über die deutsch-französische Freundschaft sowie über die Elysée-Verträge in der Aula rundete das breite Angebot ab. Besonderen Anklang fand das französische Bistro, das die 9. Klasse unter der Leitung von Christian Wenninger eingerichtet hatte. Hier servierten die Schüler im Laufe des Vormittags knapp 220 hauchdünne Crêpes. Das große Interesse der Schüler an der "culture française" bereicherte den Schultag und bot eine gelungene Abwechslung.