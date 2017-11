Vermischtes Schnaittenbach

Schnaittenbach/Kemnath. Seit bereits neun Jahren unternimmt die Pfarrei St. Vitus eine Pfarrwallfahrt nach Altötting und Mallersdorf, heuer erstmals in der Pfarreiengemeinschaft mit St. Margareta in Kemnath. Die Organisation lag in den bewährten Händen der Pfarrgemeindesprecherin Helene Schorner, die geistlich Begleitung übernahmen Pfarrer Josef Irlbacher und Pastoralassistent Andreas Hornauer. Das Interesse an der Buswallfahrt war heuer besonders groß. Zwei Busse setzten sich in den frühen Morgenstunden am Schnaittenbacher Kirchplatz in Richtung Altötting in Bewegung. In Holzhammer und Kemnath stiegen weitere Wallfahrer zu. Meditationen, Gebete und Lieder prägten die Fahrt. Nach der Ankunft auf dem Kapellplatz in Altötting hatten die Pilger Zeit zum persönlichem Gebet bei der Gottesmutter in der Gnadenkapelle. Am späten Vormittag feierte die Gruppe eine Pilgermesse in der Basilika mit. Nach dem Mittagessen war die Pfarr- und Klosterkirche St. Johannes Evangelist in Mallersdorf das zweite Ziel. Schwester Asunta führte durch die reich mit Fresken und Stuck ausgestattete Kirche im Rokokostil. Dort feierte Pfarrer Irlbacher mit der Pilgergruppe eine Andacht. Nach einer Einkehr trat man die Heimfahrt an. Bild: ads