Vermischtes Schnaittenbach

06.12.2017

Mit einer größeren Budenstadt, einem ersten Basar mit Teestube und einem erweiterten Rahmenprogramm gelang es der Stadt als Ausrichter, mit der 23. Auflage des Markts die Erfolge der Vergangenheit noch zu übertreffen.Im festlichen Lichterglanz präsentierte sich der idyllische Rathausinnenhof. Das Warensortiment der örtlichen Vereine, Gruppierungen und Einrichtungen bot einen gelungenen Mix, der von kreativen Geschenkideen und ausgefallenen Bastelarbeiten über Kerzen und Imkerprodukte bis hin zu Advent- und Weihnachtsdeko reichte. Üppig fiel auch die kulinarische Auswahl aus.er Musik- und Gesangsgruppen sorgten mit ihren Auftritten für adventliche Stimmung. Eine Bereicherung war der Weihnachtsbasar unter der Federführung der Schnaittenbacher Schule im Kulturstadel. Hier verkauften Schüler aller Klassen Sachen, die sie in den vergangenen Monaten in mühevoller Kleinarbeit selbst im Unterricht kreiert haben. Der Elternbeirat lud in eine kleine Teestube ein.Bürgermeister Josef Reindl eröffnete die Veranstaltung. Sein Dank galt allen Beteiligten, die den Weihnachtsmarkt alljährlich zum Anziehungspunkt für die Bevölkerung machen. Er wies darauf hin, dass heuer die Budenstadt um vier Holzhäuschen erweitert werden konnte und sich zudem die Schnaittenbacher Schule erstmals mit Basar und Teestube einbringt. Dann hatten die Kleinen der Kindertagesstätte St. Vitus ihren großen Auftritt.Im Anschluss erfolgte wurde unter der Federführung des Arbeitskreises Heimat und Kultur das erste Adventsfenster am Rathaus geöffnet. Es zeigte ein beeindruckendes Bild aus Buntsand, das Künstler Jürgen Hartmann mit Schnaittenbacher Schülern im Zuge der Berufsvorbereitung vor Jahren kreiert hatte. Als Mundartdichter hat Hartmann auch den Prolog verfasst, den das Christkind vom Balkon des Kulturstadls vorlas. Der Chor Happy Voices unter der Leitung von Andrea Eichenseer sang vorweihnachtliche Lieder.Tags darauf versetzten D'Schwalberer mit regionalen Weisen, die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Marien mit fröhlichen Adventsliedern und die Ehenbachtaler Trachtenkapelle unter Leitung von Norbert Allwang mit besinnlichem Liedgut die große Besucherschar in vorweihnachtliche Stimmung. Ein Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus', der an die braven Schnaittenbacher Kinder süße Überraschungen verteilte.