Vermischtes Schnaittenbach

04.12.2017

04.12.2017

Maria und Josef finden eine Bleibe im Kräutergarten bei der Schnoittenbecka Herbergssuche. Die Veranstaltung in der adventlich geschmückten Anlage ist wieder ein Besuchermagnet.

Eine Vielzahl an Kerzen erzeugten eine romantische Atmosphäre. So bot der Kräutergarten wieder eine großartige Kulisse für die Herbergssuche in ihrer Schnaittenbacher Version. Im Anschluss eröffnete Pfarrer Josef Irlbacher dort die große Stadtkrippe, die nun bis Anfang Februar jede Woche wechselnde biblische Szenen zeigt.Dass die Schnaittenbacher Herbergssuche aus der Feder von Willi Meier, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, sich steigender Beliebtheit erfreut, zeigte der große Besucherandrang. Zu Beginn stimmte der Chor Happy Voices mit adventlichen Weisen auf die Herbergssuche ein. Die Sänger um Chorleiterin Andrea Eichenseer waren für die verhinderten Schwalberer eingesprungen.Mit Prolog und Epilog stellte Mundartdichterin Ingrid Müller einen Bezug von der Herbergssuche vor rund 2000 Jahren zur heutigen Zeit her. Im Oberpfälzer Dialekt stellte sie fest: "Ganz genau wiss mas ja niat, wias wor, damals vor 2017 Joahr.". In einem jedoch war sie sich sicher: "Mit ihrem Esel woarns unterwegs, und Maria kurz vor der Geburt vom Jesus - niat einfach wej heid ins Auto ei und ab."Von den Verwandten abgelehnt, seien Maria und Josef in einem Stall gelandet, wo Maria Gottes Sohn zur Welt gebracht habe. "Fiar uns Menschen hejnd nu an Schand", kommentierte Müller die Geburt Jesu, die Leonie Saller als Maria und Manuel Dobmeier als Josef im Kräutergarten lebendig werden ließen. Vom Ehenbach herauf kommenden, machte sich das heilige Paar im Kräutergarten auf die Suche nach einer Bleibe bei den hiesigen Wirten - im Vertrauen darauf, dass "d'Schnoittenbecker guade Leit san".Der erste Wirt (stellvertretender Gartler-Vorsitzender Bernhard Kraus) zeigte sich allerdings abweisend. Josef sollte aber mit seiner Meinung über die Schnaittenbacher doch Recht behalten, denn der zweite Gastwirt (Willi Meier) gewährte ihnen eine Bleibe - dürftig in einem Stall bei Rind und Esel, gemäß der Verheißung.Ingrid Müller lud abschließend in das Kräuterstüberl zu Glühwein, "Plätzala und Lebkoucha" ein. Sie wies aber auch darauf hin, dass es "Leit gibt, dej se des niat leistn kinna". "Wos kann ma dou, dass des a bissel anders wird?", fragte die Mundartdichterin und appellierte an die Anwesenden zum "Umdenga. Lenk ma mitanand die Zeit wieder mehr in a heilende Welt." Dann eröffnete Pfarrer Josef Irlbacher die große Stadtkrippe mit Figuren in Oberpfälzer Tracht.