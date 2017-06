Vermischtes Schnaittenbach

23.06.2017

"Zünftig. Bayrisch. Frisch" - unter dieses Motto stellte der neu gegründete Schnoittenbecker Kirwaverein die erste von ihm ausgerichtete Vituskirwa, die 33 Jahre lang der Sängerclub mit Badefreuden veranstaltet hatte. Das Fazit: Feuertaufe bestanden.

(ads) Bei herrlichem Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad lockte das Fest mit attraktivem Musikprogramm, ausgewählten Fahrgeschäften und bester kulinarischer Versorgung eine rekordverdächtige Besucherzahl aus Schnaittenbach und darüber hinaus an. Für seine Premiere konnte der Schnoittenbecker Kirwaverein mit Daniel Hutzler an der Spitze somit einen großen Erfolg verbuchen.Die Burschen hatten am Samstagnachmittag mit dem Baumaufstellen einen kräftezehrenden Arbeitseinsatz zu meistern. Geballte Muskelkraft war gefragt, denn das Kirwawahrzeichen hatte in diesem Jahr die beachtliche Höhe von 30 Metern. Unterstützt wurden die Burschen von einigen Helfern.Der Ansturm auf die Kirwa mit einem erweiterten Festzelt war am Samstagabend mit rund 2500 Besuchern enorm. Die Band SaKrisch heizte den Gästen dann richtig ein. Auch die Bar war bestens frequentiert und im Außenbereich die Bierbänke stets voll besetzt. Grillmeister und Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun.In den Kirwasonntag startete man mit dem Festgottesdienst, den Pfarrer Josef Irlbacher in der Pfarrkirche St. Vitus zelebrierte. Ein Standkonzert mit der Ehenbachtaler Blaskapelle unter Leitung von Johannes Pilarski folgte. Im langen Festzug ging zum Festplatz an den Bachwiesen, wo Bürgermeister Josef Reindl mit dem Bieranstich die Vituskirwa offiziell eröffnete. Ein zünftiger Frühschoppen mit bayerisch-böhmischer Blasmusik von der Ehenbachtaler Blaskapelle schloss sich an.Nachmittags ging es rund, denn auf die Besucher wartete mit dem Baumaustanzen einer der Höhepunkte der Vituskirwa. Die 13 Paare konnten mit den Tänzen Mühlradl, Krebspolka und Sternpolka überzeugen. Neues Oberkirwapaar wurden Lucas Reindl und Franziska Kiener. Abends sorgte die Band Horrido-Express im Festzelt für Kirwagaudi.Eingeläutet wurde der Montag mit einem zünftigen Frühschoppen mit den Paaren, denen nachmittags das Kirwabärtreiben durch die Stadt bevorstand. Der Kirwaverein hielt am Firmenessen, das gut besucht war, und am Familiennachmittag mit vergünstigten Bier- und Fahrgeschäftpreisen fest. Abends sorgt die Band Mir 3 und Du für einen zünftigen Festausklang. Den Abschluss bildete die Kirwabaumverlosung im Festzelt. Kirwabursch Maximilian Hiltl war hier erfolgreich und hat nun das Privileg, ein Baumfest auszurichten.