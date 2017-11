Vermischtes Schnaittenbach

24.11.2017

Das Federvieh bietet erneut eine tierisch gute Schau: Seit rund 60 Jahren sorgt der Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau mit seinen Geflügelausstellungen immer im Herbst für einen Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Kaolinstädte Schnaittenbach und Hirschau. So auch heuer.

160 Prachtexemplare

Lob für Jugendarbeit

Die vom langjährigen Vorsitzenden Erwin Singer ins Leben gerufene Kaolinpottschau ging bereits in ihre achte Runde. Ihr schloss sich erneut der Geflügelzuchtverein Vilseck mit seinen Tieren an. Bereits zum dritten Mal war die Steigerkröpfer-Gruppe Bayern mit einer Sonderausstellung der ältesten noch existierenden Taubenrasse dabei. Groß war an den beiden Tagen der Andrang von Besuchern jeden Alters in der geschmückten Erwin-Singer-Halle.Tierische Hintergrundmusik - gackernde Hühner, krähende Hähne und schnatternde Gänse - erklang bei der Eröffnung der Rassegeflügelschau durch den Vorsitzenden Gerhard Heindl vom Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau. Er war erstmals in dieser Position für diese Veranstaltung verantwortlich, nachdem er den langjährigen Vorsitzenden Erwin Singer im Ehrenamt beerbt hatte.Rund 160 Prachtexemplare verschiedener Enten-, Hühner- und Taubenrassen, aber auch Ziergeflügel und die Tiere der Steigerkröpfer-Gruppe Bayern waren in gepflegten Volieren in der Erwin-Singer-Halle zu sehen. Das hatte Gerhard Heindl und seinem Team einen enormen Arbeitsaufwand abverlangt. "Die Geflügelschauen sind für viele Züchter der Höhepunkt im Jahresverlauf, sind diese ja eine Art Schaufenster für die züchterische Leistung", betonte Heindl. Er freute sich besonders, dass die Steigerkröpfer-Gruppe bei ihrer Johann-Frankerl-Gedächtnisschau mit 101 Tieren erneut für eine Attraktion der Veranstaltung sorgte.Besonders wies Heindl auf die Jungzüchter aus den eigenen Reihen hin, die die Ausstellung mit 22 Tieren bereicherten. Stolz zeigte sich Gerhard Heindl auch angesichts der großen Zahl an von den Preisrichtern ausgezeichneten Tieren.Der Vorsitzende bedauerte allerdings, dass die Rassegeflügelschau mit rund 160 Tieren heuer eher schwach beschickt worden sei, was auf die bundesweite Veterinär-Situation, bedingt durch die Vogelgrippe, zurückzuführen sei. "Die Vogelgrippe zieht sich seit 2005 wie ein roter Faden durch die Rassegeflügelzucht. Denn die ewigen Auflagen und Vorschriften haben viele Züchter ihr schönes Hobby aufgeben lassen", stellte Heindl fest.Bürgermeister Josef Reindl als Schirmherr der Ausstellung wertete die Sonderschau der Steigerkröpfer-Gruppe als Bereicherung und bezeichnete den Vilsecker Verein als einen guten Partner. Daraus folgerte der Schirmherr, dass sich der Geflügelzuchtverein der Entwicklung nicht verschließe und mit Unterstützung von Partnern positiv in die Zukunft blicken könne. Er zeigte sich überzeugt, dass Gerhard Heindl mit seinem Organisationsteam sowie mit Unterstützung durch Erwin Singer die Erfolge bei den Geflügelausstellungen nahtlos fortsetze. Weiter lobte Reindl die florierende Jugendarbeit des Vereins.Veterinärdirektor Werner Pilz fand nur lobende Worte: für den Hallenschmuck, für die Tiere sowie deren Zustand und Sauberkeit.