10.12.2017

Den Umgang mit schwierigen Situationen und Menschen, die einem nicht gut gesonnen sind, haben die Vorschulkinder des Kindergarten St. Maria trainiert. Zu einem Selbstbehauptungskurs diesbezüglich kam Klaus Inderst von der Kampfkunstschule Amberg nach Schnaittenbach in den Kindergarten. "Das Selbstbewusstsein der Kinder stärken!", so war der abschließende Appell von Klaus Inderst an die Eltern. "Selbstbewusst heißt aber nicht frech!", hat er seine Aussage noch ergänzt. Als Lohn gab es eine Urkunde. Bild: exb