Vermischtes Schnaittenbach

03.07.2017

5

0 03.07.2017

Das Leben in einem Wohn- und Pflegeheim muss keineswegs trist und langweilig sein. Im Gegenteil - dort kann es sehr wohl heiter und kurzweilig zugehen, wie beim Sommerfest im Seniorenzentrum Evergreen. Alleinunterhalter Jürgen Mösch erwies sich als wahre Stimmungskanone. Ob Bewohner, Angehörige oder sonstige Gäste - alle animierte er mit seinen Volksliedern und Evergreens zum Mitsingen und Schunkeln. Für eine gelungene Überraschung sorgten die Ehenbachtaler. Von Kurt Scharrer mit dem Akkordeon begleitet, präsentierten sie auf der Heimterrasse Tänze. Da machten auch einige Bewohner, Gäste und Betreuungskräfte mit. Nahezu vier Stunden lang herrschte beste Stimmung. Das Kulinarische kam mit Kaffee, Kuchen, Bratwürstln und Frischgetränken nicht zu kurz. "Mei, is der Noumittoch heint schnell voganga", waren sich am Ende alle einig. Bild: u