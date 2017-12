Vermischtes Schnaittenbach

Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl ist vor genau 50 Jahren in die sozialdemokratische Partei eingetreten. Seine und die Ehrung weiterer langjähriger Mitglieder, aber auch der Rückblick auf 2017 stehen im Mittelpunkt einer Versammlung des SPD-Ortsvereins Schnaittenbach.

Ehrungen 50 Jahre Mitgliedschaft: Reinhold Strobl und Willi Meier



45 Jahre: Hans Strobl, Josef Hartmann und Josef Schorner



40 Jahre: Franz Hehenberger, Maria Reindl und Gunda Prechtl



30 Jahre: Günter Schuller



25 Jahre: Holger Krügelstein (ads)

Der SPD-Ortsverein Schnaittenbach hat eine gute Mischung aus Jung und Alt sowie aus Männern und Frauen. Das ergibt einen guten Mix aus Meinungen und Ideen. Bezirksrat Richard Gaßner

Stellvertretender SPD-Ortsvorsitzender Daniel Hutzler eröffnete die Veranstaltung im voll besetzten Nebenzimmer des Gasthauses Saller. Landtagskandidat und 2. Bürgermeister Uwe Bergmann bedankte sich vor den Ehrungen bei den Jubilaren für ihre langjährige Mitgliedschaft.Es sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, einer Gruppierung so lange Zeit die Treue zu halten. "Wir sind stolz, dass es Menschen gibt, die sich nicht nur kurzfristig, sondern über viele Jahre für unsere Gesellschaft engagieren", meinte er. Bergmann lobte die Arbeit des Ortsvereins. Zusammen mit Jusos, AsF und der Fraktion sei er "im städtischen Vereinsleben fest verankert, politisch richtungweisend und kompetent arbeitend". Dies wertete Bergmann als Garant für eine positive Mitgliederentwicklung.In dieselbe Kerbe schlugen Bezirksrat Richard Gaßner und Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz. Beide betonten: "Erfolgreiche Kommunalpolitik entwickelt sich immer aus der Basis heraus - man muss stets das Ohr am Bürger haben." Die SPD Schnaittenbach sei hier vorbildlich, weil er sich den Bürgeranliegen annehme und immer wieder auch jüngeren Mitgliedern Verantwortung übertrage."Der SPD-Ortsverein Schnaittenbach hat eine gute Mischung aus Jung und Alt sowie aus Männern und Frauen. Das ergibt einen guten Mix aus Meinungen und Ideen", sagte Gaßner. Beide Redner unterstrichen, dass die politische Erfahrung, die die Jubilare in vielen Jahren gesammelt hätten, für die Schnaittenbacher SPD von unschätzbarem Wert seien.Bezirkstagskandidat Peter Danninger sagte, dass er ein Teil des Erneuerungsprozesses der SPD sein wolle. Vor allem lägen ihm die Themen aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor am Herzen. Von der hier herrschenden großen Ungerechtigkeit seien finanziell benachteiligte Menschen besonders betroffen.Mitgliederbeauftragte Rudolf Bergmann konnte drei neuen Genossen die Mitgliedsbücher überreichen. Er rief gerade junge Mitbürger dazu auf, sich politisch zu betätigen und damit an der Gestaltung des Staats und der Gemeinde aktiv mitzuarbeiten. Mit Urkunden, Anstecknadeln und Präsenten zeichnete er die Jubilare aus.Eine besondere Laudatio hielt Kreisvorsitzender Winfried Franz für Reinhold Strobl, der auf 50 Jahre Parteizugehörigkeit zurückblicken kann. Der Abgeordnete war lange Jahre Orts- und Kreisvorsitzender und gehört nach wie vor dem Schnaittenbacher Stadtrat und dem Kreistag an. Nach einem dreijährigen Gastspiel im Bundestag ist Strobl seit 2005 Mitglied des Bayerischen Landtags. "Reinhold Strobl war immer ein Kämpfer und Streiter für die Belange der SPD und der Menschen", würdigte Franz. Er habe die Partei in verschiedenen Bereichen und Ebenen geprägt und sei dabei stets den Grundsätzen der Sozialdemokratie treu geblieben.In Versform würdigte der Kreisvorsitzende die Verdienste Strobls: "Als Mensch und Sozialdemokrat allseits geschätzt, in der Gesellschaft vielfältig vernetzt. Auf 50 Jahre verteilt sich seine Bilanz, es zeigte sich, der Reinhold kann's. Fleißig, bodenständig, mit Gespür fürs Soziale, erlebt er bald sein politisches Finale." Per Videobotschaften, die Uwe Bergmann mitgebracht hatte, gratulierten auch Generalsekretär Uli Grötsch, Strobls Landtagskollegin Inge Aures sowie die Landesvorsitzende Natascha Kohnen.Zu Plätzchen und Glühwein zeigte Reinhold Strobl in einer Bilderpräsentation des wichtigsten Ereignisse im zurückliegenden SPD-Jahr auf. Im Mittelpunkt standen dabei die Veranstaltungen des Ortsvereins. Daniel Hutzler wies auf den Neujahrs-Preisschafkopf am Samstag, 6. Januar, im Gasthaus Saller hin.