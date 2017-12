Vermischtes Schnaittenbach

20.12.2017

Einen ganz besonderen Schultag erlebten die Mädchen und Buben der Mittelschule Schnaittenbach kurz vor Weihnachten. Die beiden Profifußballer vom SSV Jahn Regensburg, Torhüter André Weis und Abwehrspieler Sven Kopp, waren zu Gast. Der Besuch war Teil des Sozialprojekts "Jahn Motivation". Das Kooperationsangebot für Schulen in Ostbayern verfolgt pädagogische Ziele. Die Schüler setzten sich während des Projekttags mit verschiedenen Aspekten von Motivation auseinander und entdeckten dabei selbst neue Wege für ihre Eigenmotivation im Schulalltag.

Dabei wurden die Parallelen zwischen dem Alltag der Profisportler und in der Schule aufgezeigt. André Weis und Sven Kopp zeigten sich dabei nicht nur als Profis in Sachen Fußball, sondern auch in Sachen Motivation. André Weis spielte unter anderem für den VFB Stuttgart, FC Ingolstadt oder 1.FC Kaiserslautern. Aber auch Sven Kopp ist den lokalen Fußballexperten sicher kein Unbekannter. Denn vor seiner Zeit beim Jahn spielte er für die SpVgg Weiden und startete dann eine Profikarriere. Seit 2014 ist er beim SSV Jahn Regensburg verpflichtet.Der Vormittag begann zunächst mit einer Diskussionsrunde zum Thema "Motivation". Diese wurde vom Leiter für Sozialprojekte beim SSV Jahn Regensburg Alexander Hahn, moderiert. Die Mittelschüler der 7. bis 9. Jahrgangsstufe nutzten die Gelegenheit, um sich mit den Jahn-Profis intensiv über ihre Erfahrungen im Themenfeld "Motivation" auszutauschen. Hierbei wurde den Schülern schnell klar, dass es viele Parallelen zwischen Profisport und der Schule gibt: "Ohne Motivation lassen sich keine Leistungen abrufen und so auch keine guten Noten erzielen".In der Pause erfüllten André Weis und Sven Kopp die zahlreichen Autogramm- und Fotowünsche der Grund- und Mittelschüler. Im dritten Teil der Veranstaltung stand zunächst ein gemeinsames Aufwärmtraining in der Schulturnhalle auf dem Programm. Anschließend leiteten die Jahnspieler eine professionelle Trainingseinheit und machten mit den Schülern unter anderem Torschuss- und Passübungen. Gegen Ende der Ausnahmesportstunde wurde in einem kleinen Fußballturnier nochmals der sportliche Ehrgeiz der Schüler geweckt.Zum Abschluss des Projekttags lobte Alexander Hahn das Engagement der beteiligten Schüler und würdigte die Sieger des Fußballturniers mit Sachpreisen, wie beispielsweise Jahn-Caps, Schals und einem handsignierten Fußball. Die beste Nachricht hatte Hahn sich allerdings für den Schluss aufgehoben: "Alle Mittelschüler sind zum Besuch eines Heimspiels in die Continental-Arena nach Regensburg eingeladen."