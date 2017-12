Vermischtes Schnaittenbach

19.12.2017

Die älteren Menschen haben diesen Brauch liebgewonnen. Erneut kommen sie zahlreich zum Schnaittenbacher Seniorenadvent.

Ein feierlicher Gottesdienst mit Pfarrer Josef Irlbacher, fröhliche Adventslieder vom Schulchor unter Leitung von Sabine Weiß und eine Ansprache von Bürgermeister Josef Reindl, aber auch Stollen, Plätzchen, Kaffee und Punsch sowie als Abschiedsgeschenk ein Glas Honig von den örtlichen Imkern - das alles waren Zutaten, die die Veranstaltung im Saal des Vitusheims prägten.Gute Arbeit hatten im Vorfeld wieder einige Stadträte und deren Frauen geleistet, die vormittags den Saal adventlich geschmückt, den Altar für den Gottesdienst aufgebaut und die Tische liebevoll eingedeckt hatten. Die musikalische Begrüßung übernahmen die kleinen Sänger des Schulchors. Mit ihren hellen Kinderstimmen gestalteten sie dann auch den Gottesdienst. Im Anschluss sangen sie zur Freude der Senioren Advents- und Weihnachtslieder."Es passt bestens, wenn Kinder den Gottesdienst mitgestalten. Insbesondere mit dem Lied ,Wir sagen euch an, den lieben Advent' werden sie zu Freudenboten, die verkünden, dass der Herr bald kommt", sagte Pfarrer Josef Irlbacher zu Beginn der Messe. "Der Advent ist die Zeit, in der Gott unser Herz ansprechen, uns trösten und ermutigen will, wieder frei aufzuatmen", stellte er fest.Wegen einer Erkältung fiel die Ansprache von Bürgermeister Josef Reindl heuer recht kurz aus. Dann waren die Kinder des Schulchors an der Reihe und bereicherten den Seniorenadvent mit ihrem schier unendlichen Repertoire an bekannten und beliebten Adventsliedern. Gerne ließen sich die Senioren mit Plätzchen, Lebkuchen und Stollen sowie Punsch und Kaffee verwöhnen.