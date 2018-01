Vermischtes Schnaittenbach

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche, den Stadtpfarrer Josef Irlbacher zelebrierte, schloss die Pfarrei St. Vitus das Jahr 2017 ab und stellte 2018 unter den Segen Gottes. Dabei zog er Bilanz über das verflossene kirchliche Jahr. Einen Blick zurück in das Leben der Pfarrei 2017 machte Irlbacher zusammen mit Pfarrgemeinderatssprecherin Helene Schorner und German Adam.

Dabei war zu erfahren, dass insgesamt 21 Kinder, zwei weniger als 2016, das Sakrament der Taufe empfingen. Darunter waren sieben Kinder von auswärts, ein Schnaittenbacher Kind wurde in einer anderen Pfarrei getauft. Von 20 Kindern im Vorjahr auf 31 Mädchen und Buben, davon vier aus Kemnath, stieg die Zahl der Erstkommunikanten. 31 Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft - 24 aus Schnaittenbach und 7 aus Kemnath - empfingen in Hirschau das Sakrament der Firmung. Im Vorjahr waren es noch 61 Mädchen und Buben gewesen. Von fünf auf neun fast verdoppelt haben sich die Eheschließungen in der Pfarrkirche St. Vitus. Vier Schnaittenbacher Katholiken kehrten durch Austritt der Kirche den Rücken. Ein Jahr zuvor waren es noch neun. Vier Christen traten wieder ein.Mit 33 (gegenüber 34 im Jahr 2016) fast gleichgeblieben ist die Zahl der Verstorbenen aus der Pfarrgemeinde. Deren Durchschnittsalter lag bei 79,7 Jahren gegenüber 77,4 in 2016. Sargbestattungen sind am Schnaittenbacher Friedhof weiter rückläufig, Urnenbestattungen auf dem Vormarsch, was an den bereits sieben belegten neuen Urnenstelen im rechten Friedhofsteil festzustellen ist. Am 1. Mai 2016 wurde die neue Pfarreiengemeinschaft Schnaittenbach und Kemnath gebildet. Pfarrei und Kirche sind voller Leben, was die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen das ganze Jahr über beweisen. Beispiele sind die Wallfahrt nach Polen an Ostern, die gemeinsame Feier der Goldkommunion, das Begegnungsfest mit den in Schnaittenbach untergebrachten Flüchtlingen, das besondere Ehejubiläum mit 46 Paaren, die 20-Jahr-Feier der Pfarrei, die Kinderkirche, die Pfarrfahrt nach Tschechien, die Pfarrfamilienabende, Seniorenfahrten und Seniorenausflüge, die Pfarrwallfahrt nach Altötting und Mallersdorf, das Fastenessen, die Soli-Brot-Aktion, das Adventssingen oder das Orgelkonzert.Mit einem Geschenk in Form eines großen Holzkreuzes überraschte die Firma AKW-Kick die Pfarrei St. Vitus. Es stammt aus dem ehemaligen Kesselhaus der Firma Kick, das abgerissen wurde. Das Kreuz fand im Eingangsbereich des Vitusheims einen würdigen Platz. Mit der Vorlage der endgültigen Kostenaufstellung ist die in mehreren Abschnitten erfolgte Außensanierung der Stadtpfarrkirche St. Vitus nun abgeschlossen. Insgesamt wurden für diese Maßnahme rund 1,6 Millionen Euro investiert, wobei sich der dritte und letzte Bauabschnitt, der insbesondere den Kirchturm und einige andere Gewerke umfasste, auf rund 475 000 Euro belief. Die in diesem Zusammenhang mitinstallierte neue Kirchturmbeleuchtung findet in der Öffentlichkeit großen Anklang.