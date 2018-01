Vermischtes Schnaittenbach

In ihren prächtigen Gewändern waren 30 Sternsinger in sieben Gruppen in der Pfarrei St. Vitus unterwegs, um in die Häuser und Wohnungen den Segen Gottes zu bringen und Spenden für das Beispielland Indien zu sammeln. Den Auftakt machte nach gutem Brauch ein Besuch im Rathaus, wo sie von Bürgermeister Josef Reindl (links) empfangen wurden. Auch Pfarrer Josef Irlbacher schaute vorbei und lobte den engagierten Einsatz der Kinder. "Die Sternsinger bringen Gottes Segen in die Häuser und werden so nicht nur für uns zum Segen, sondern für Kinder weltweit", betonte er. Am Dreikönigstag empfing der Geistliche die Sternsinger zurück in der Pfarrkirche. Bild: ads