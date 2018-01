Sternsinger sammeln in Pfarrei Kemnath für Dritte Welt

08.01.2018

Kemnath. Die Sternsingeraktion 2018 läuft unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit". Im Fokus steht dabei vor allem der Missbrauch junger Menschen in Indien, aber auch weltweit. 32 Ministranten aus der Pfarrei St. Margareta in Kemnath zogen mit Pfarrer Josef Irlbacher und Pastoralassistent Andreas Hornauer in die Kirche ein, um den Aussendungsauftrag während des Gottesdienstes entgegenzunehmen.

In bunte Gewänder gehüllt, teils von Monika Prüfling neu geschneidert, und mit Kronen und Turbanen auf den Häuptern zogen sie von Haus zu Haus, um Segenswünsche zu überbringen und um Solidarität mit den ausgebeuteten Kindern durch Spenden zu erbitten. Auf drei großen Schrifttafeln forderten sie während der Messe faire Löhne, Schulprojekte und Minikredite für die Familien in der Dritten Welt.