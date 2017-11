Theater Maskara in Schnaittenbacher Schule

12.11.2017

Humor, Improvisation und Masken prägten die bekannte italienische Komödie "Comedia dell'arte", die sich vom 16. bis 18. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreute. Mit Moise Schmidt vom Theater Maskara zog ein Hauch dieser Komödie in die Aula der Schnaittenbacher Schule ein. In diesem Stil inszenierte er das Grimm'sche Märchen "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren". Mit den ausdrucksstarken handgefertigten Ledermasken und diversen Musikinstrumenten ließ Schmidt die vielschichtige und tiefgründige Geschichte vom Glückskind lebendig werden. Der Solokünstler schlüpfte blitzschnell in die verschiedenen Märchenfiguren und verlieh ihnen ihren einzigartigen Charakter. Mit Musik und Gesang lockerte er die Dramatik des Märchens mit Happy End immer wieder auf.

Moise Schmidt verstand es blenden, die große Schülerschar und deren Lehrer sowie die kleinen Gäste der Kindertagesstätte St. Vitus mit deren Betreuerinnen in seinen Bann zu ziehen. Wie ein Zauberer entführte er sein Publikum in die Märchenwelt und beflügelte die Fantasie.