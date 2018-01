Vermischtes Schnaittenbach

24.01.2018

875

0 24.01.2018875

Ein entlaufener Stallhase ist am Dienstagmorgen einer Polizeistreife in der Amberger Straße in Schnaittenbach aufgefallen. Die Beamten nahmen den Hasen in "Schutzgewahrsam".

Als am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr eine Polizeistreife die Amberger Straße befuhr, bemerkten die Ordnungshüter einen großen Stallhasen, der am Fahrbahnrand auf Höhe des Anwesens Nummer 21 lag.Die Beamten hielten an, gingen zu dem Hasen, der keine Anstalten machte davonzulaufen, sondern liegen blieb. Der Hase reagierte sehr träge und war offensichtlich aus einem Gehege entlaufen. Aufgrund der Dunkelheit war es nicht möglich, den Eigentümer vor Ort ausfindig zu machen und am Fahrbahnrand konnten die Polizeibeamten den Stallhasen auch nicht zurücklassen.Kurzentschlossen nahm Polizeioberwachtmeisterin Judith Diesch den Stallhasen in „Schutzgewahrsam“, um ihn wieder seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben zu können. In die Arrestzelle wurde der Stallhase dann aber nicht eingesperrt, wie in „normalen“ Fällen des polizeilichen Gewahrsams üblich. Bis sich der Eigentümer meldet, wird er in einem Gehege artgerecht untergebracht und versorgt.Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Amberg zu melden.