23.03.2018

So ein Diebstahl kommt nicht alle Tage vor: Bei einem in der Szene bekannten Taubenzüchter aus Demenricht (Stadt Schnaittenbach) haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag 75 wertvolle Tauben gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15 000 Euro.

Der Rentner unterhält auf seinem vollständig umzäunten Grundstück eine Taubenzucht. Der Taubenschlag steht auf der Südseite des Areals an einen Wald angrenzend. Die Täter gelangten offenbar über eine Gartentür auf das Grundstück und begaben sich in den unversperrten Taubenschlag, wo sie aus den Abteilen die Vögel entwendeten."Laut Auskunft des geschädigten Taubenzüchters müssen die Täter sachkundig sein, denn lediglich aus den Abteilen mit wertvollem Besatz fehlten die Tauben", heißt es im Polizeibericht. Zum Abtransport der Tiere seien diese fachgerecht in ein geeignetes Behältnis gesperrt worden, das sich ebenfalls im Taubenschlag befand.Spuren gesichertDie Ermittler der Polizeiinspektion Amberg fanden eine Vielzahl von Spuren am Tatort, die gesichert und ausgewertet werden.Schuhspuren konnten entlang der Bebauung in östliche Richtung verfolgt werden und verloren sich rund 50 Meter nach dem letzten Anwesen an der Kreisstraße AS 26, wo der oder die Täter vermutlich ihr Fahrzeug abgestellt hatten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09621/890320.