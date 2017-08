Vermischtes Schnaittenbach

Fünf Tage lang trainierten 30 Jugendliche aus Bayern, ein Teilnehmer kam aus Leipzig, beim 4. Tischtenniscamp des TuS Schnaittenbach. Die Leitung hatte der ungarische Spitzentrainer Laszlo Harasztovic, Coach der ungarischen Mädchen-Nationalmannschaft.

Mit dabei waren zwei Top-5-Spielerinnen des ungarischen Mädchenteams, die den Jugendlichen als Sparringspartner zur Verfügung standen. An einem Trainingstag war auch ein Großteil der Schnaittenbacher Landesligamannschaft vertreten. Neben dem Training stand aber auch wieder der Spaß im Vordergrund. So wurden Ausflüge zum Monte Kaolino oder ins benachbarte Freibad angeboten. Organisator Klaus Baierl, Tischtennis-Abteilungsleiter im TuS, war wieder hochzufrieden und kündigte bereits das fünfte Sommercamp im kommenden Jahr an. Zunächst lud er aber alle Teilnehmer zur Saisonvorbereitung vom 4. bis 6. September in Schnaittenbach ein, wo sie sich - erneut unter der Leitung von Laszlo Harasztovic - noch einmal gezielt auf die nahenden Punktespiele vorbereitet können.