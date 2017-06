Vermischtes Schnaittenbach

11.06.2017

11.06.2017

Mit Springbrunnen "Die Arbeitsgemeinschaft des Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler möchte das historische Wasserhaus der Bevölkerung öffnen", ließ Heinz Gebhardt wissen. Bürgermeister Josef Reindl habe bereits seine Unterstützung zugesagt und den Bauausschuss der Stadt eingezogen. Geplant ist laut dem Wanderführer, die Becken mit Sand zu verfüllen und dann zu pflastern. Bilder und Infotafeln von einheimischen Bäumen, Blumen, Moosen und Pilzen sowie eine Infotafel zur Geschichte der städtischen Wasserversorgung sollen angebracht werden. Ebenfalls soll ein Wasserstein oder Springbrunnen installiert werden. (ads)

Zu einem versunkenen Schloss und erfrischenden Quellen führte eine heimatkundliche Wanderung, zu der der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler eingeladen hatte. Die 44 Teilnehmer entdeckten dabei unbekannte Orte rund um den Buchberg.

(ads) Die Leitung hatten die beiden Wanderführer aus den Reihen der Ehenbachtaler, Erwin Meier und Heinz Gebhardt, die den Buchberg bestens kennen und schätzen. Sie gestalteten die Exkursion als eine Entdeckungreise. Vom Buchberg-Parkplatz aus ging es zum Eichenberg, den kleineren Bruder des Buchbergs. Hier schilderte Meier Erinnerungen an seine Kindheit. Demnach bot das Areal am Eichberg den Auerhähnen gute Lebensbedingungen. Er bedauerte, dass dieser Vogel auf dem Buchberg heute nicht mehr anzutreffen sei. Vom Eichenberg aus legten die Wanderer eine längere Wegstrecke zurück, bis sie das verschwundene Schloss erreichten, von dem heute nur noch wenige Gesteinsbrocken zeugen.Laut Meier ging das Schloss wohl im 15. Jahrhundert unter. Es war nicht prunkvoll, sondern wohl ein einfach gemauerter Rundbau. Der Heimatkenner hatte zu dem Gebiet, das auch vorderer Wenzelberg genannt wird, eine Legende auf Lager. Demnach soll der Sohn des König Wenzel hier manch Orgie gefeiert haben. Erwin Meier erzählte, dass der König wohl auch eine hübsche Tochter gehabt habe, die laut Sage nach Hainstetten geheiratet hat.Wieder zurück aus der Ritterzeit führte der Weg die Gruppe an der Ruine der Glosafriedl-Hütte vorbei zum historische Wasserhaus. Das, so informierte Heinz Gebhardt, wurde in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 1933 errichtet. Zum dem Gebäude führen die Grundleitungen der Bowiequellen und der Fensterbachquelle. Einst habe es in Schnaittenbach keine Wasseruhren gegeben, weshalb die Versorgung mit dem Wasserzins verrechnet worden sei, informierte Gebhardt.Vom Wasserhaus aus ging es weiter zu den Bowiequellen, zu denen die Trachtler einen neuen Wanderweg markiert und eine Brücke über eine der Quellen errichtet haben. Die Stadt hat eine Bank gestiftet. Die Route führte weiter am verschwundenen Ort Puolenwinden zu den ebenfalls renaturierten Fensterbachquellen. Über den ehemaligen Bernsteinweg zur Rotbühlsenderstraße ging es zurück zur Buchberghütte, wo nach der knapp dreistündigen Tour eine Brotzeit anstand.