Vermischtes Schnaittenbach

18.12.2017

"Schulbus verunglückt - Personen eingeklemmt": Die erste Alarmmeldung klingt dramatisch. Die Retter zögern keine Sekunde und brausen am Montag gegen 7 Uhr mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle bei Demenricht. Vor Ort dann die erste Erleichterung: Die 42 Schüler an Bord sind unverletzt, auch der Fahrer ist wohlauf.

Angemerkt: Wintertücken



Schnaittenbach . Gleich bei der Ankunft der Feuerwehren aus Schnaittenbach, Hirschau und Freudenberg, die als Erste eintreffen, stellt sich heraus: Es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, wie es sich zunächst angehört hatte. Der Schulbus ist zwar gekippt und steht etwa im 45-Grad-Winkel schief in der Böschung, er fiel aber eben nicht um oder hatte sich gar überschlagen, wie anfangs befürchtet worden war. Dadurch hatten die Retter mit dem Schlimmsten gerechnet und sind nun selbst erlöst, dass sie keine möglicherweise schwerverletzten Kinder bergen müssen. Das Horrorszenario bleibt allen erspart, weshalb ein Großteil der Feuerwehren, die aus nahezu allen Ecken des Landkreises heranstürmen, und der Rettungshubschrauber wieder umkehren können. Vor Ort auf der schmalen Verbindungsstraße vor Demenricht nach Sitzambuch herrscht dennoch einiger Auftrieb mit den drei vertretenen Wehren, Polizei und BRK.Mit am ruhigsten ist Florian (11), der wie alle anderen 41 Kinder im Alter zwischen 11 und 17 Jahren unverletzt geblieben ist und ebenso selbst über die nicht blockierte Fahrertür aus dem Bus aussteigen konnte. Das heißt, die Wehrmänner halfen den Buben und Mädchen nacheinander heraus, nachdem das Fahrzeug doch reichlich schief stand. Es wäre auch zu gefährlich gewesen, rechts über die nicht mehr ganz zu öffnende Passagiertüre auszusteigen, meint Kreisbrandrat Fredi Weiß. Wer weiß, vielleicht wäre das Fahrzeug durch diese Gewichtsverlagerung aller Kinder doch noch zur Seite gekippt. Und wenn dann Scheiben bersten, hätte es unter Umständen doch noch Blessuren geben können, schildert Weiß das umsichtige Vorgehen. Selbst wenn der Bus nicht ganz umstürzen und nur auf die ebenfalls schräg ansteigende hohe Böschung hätte fallen können, wollte man nach seinen Worten entsprechende Vorsicht walten lassen."Wir sind ganz langsam gekippt", schildert auch der elfjährige Florian, der im Bus saß, die Entwicklung eher undramatisch. "Ich hab' den Kindern noch gesagt, bleibt ganz ruhig", ergänzt der Busfahrer (56), "keiner hat geschrien" - etwa aus Angst oder vor Entsetzen. Dennoch nahm das Geschehen fast unweigerlich seinen Lauf, weil der Schulbus auf der schmalen Straße einem entgegenkommenden Schneepflug ausweichen musste.Dem Chauffeur blieb laut Polizei gar nichts anderes übrig, als auf der abschüssigen Strecke Platz zu machen und im Schritttempo möglichst weit nach rechts zu steuern. Aufs Bankett, das durch die Witterungsverhältnisse mit Nässe und Schneematsch stark aufgeweicht war. Hier verlor der Bus seinen Halt. Er sank ins Erdreich, das praktisch wegsackte und den Bus langsam kippen ließ. Nachdem die Kinder draußen und unversehrt waren, kam rund eine Stunde später schon ein Ersatzbus, um sie abzuholen und weiter in ihre Schulen nach Nabburg zu befördern (bis auf Florian - den holte sein Vater ab). Alle mussten ins Gymnasium oder in die dortige Realschule und versäumten zwar den Unterrichtsbeginn, hatten dafür aber ihren Klassenkameraden etwas zu erzählen.Fredi Weiß spricht von einem glimpflichen Ausgang des Ganzen. Natürlich hatte auch der Schneepflugfahrer angehalten und nach den Passagieren gesehen. Weder bei ihm noch beim Busfahrer erkannte die Polizei am Montag eine Schuld. Der Bus wurde in seiner Schieflage von der FFW sicherheitshalber abgestützt und musste später von einem Abschleppwagen aus der Böschung gezogen werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei rund 15 000 Euro. Insgesamt blieb die Kreisstraße 26 etwa sechs Stunden gesperrt.Sie sind zur Stelle. In Windeseile und, wenn nötig, in großer Zahl. Auf die Helfer von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz und Polizei in der Region ist Verlass. Das hat der Einsatz um den in die Böschung gerutschten Schulbus erneut gezeigt. Auch wenn es glimpflich ausging, nahmen die Retter die erste Alarmmeldung so ernst, dass so ziemlich alles im östlichen Landkreis losstürmte, was Beine und Fahrzeuge hat. Beruhigend zu wissen, wenn es wirklich einmal schlimm kommen sollte.Auch für den Busfahrer eines Unternehmens aus der Region sei an dieser Stelle eine Lanze gebrochen. Er hat sich laut Polizei absolut richtig verhalten: Er fuhr den Witterungsverhältnissen angepasst im gemäßigten Tempo und musste halt dem breiten Winterdienstfahrzeug Platz machen, ohne unterm Schnee einschätzen zu können, wie das Straßenbankett beschaffen ist. Dass es nicht geschottert ist, sondern nur aus schon durchnässtem Erdreich besteht, konnte er nicht sehen. Weder die Beamten noch sonst jemand macht ihm daraus einen Vorwurf.Im Gegenteil: Die Ordnungshüter loben den Mann. Er beruhigte die Kinder im Bus, fragte, ob alle unverletzt sind, und informierte unaufgeregt, wie es nun mit der Bergung weitergehen dürfte. Außerdem blieb er bei den Schülern im Fahrzeug, bis alle von den Rettern geordnet herausgeholt wurden. Auch das vorbildlich bei einem Unfall, der halt leider den Tücken des Winters geschuldet war. Allenfalls darauf können wir alle uns einstellen.