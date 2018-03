Vermischtes Schnaittenbach

27.03.2018

14

0 27.03.201814

Nach dem überraschenden Rücktritt des Vorsitzenden Peter Meier im September 2017 hat Josef Werner den Verein Ehenbachtaler Schnaittenbach kommissarisch geführt. Und das anscheinend sehr erfolgreich. Denn die Mitglieder wählten ihn bei der schwach besuchten Jahreshauptversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Sein Stellvertreter ist weiterhin Josef Lang. Veronika Graf und Erwin Meier wurden zur Kassenverwalterin beziehungsweise zum 1. Vortänzer gewählt. Schriftführer ist Christoph Weninger. Die Kassenrevisoren Erwin Meier und Andrea Strähl wurden auf ihren Posten bestätigt.

Die Ehenbachtaler gehen in ihr 71. Jahr seit der Gründung des Vereins und werden nicht müde, immer neue Aktivitäten der Volks- und Brauchtumspflege der Bevölkerung nahe zu bringen. So wurde mit dem schön gestalteten Osterbrunnen vor dem Vereinsheim 2016 der 1. und 2017 der 2. Preis im Landkreis erreicht. Auch die sonntägigen Kaffeenachmittage alle 14 Tage werden von den Senioren immer gut besucht. Auf große Resonanz stoßen auch die von Erwin Meier geführten Wanderungen rund um den Buchberg.Nachdem die Buchberghütte vor drei Jahren saniert und erweitert wurde, schaffte der Verein heuer eine neue Bestuhlung für den Saal an. Größte Herausforderung für die Ehenbachtaler ist jedes Jahr das Buchbergfest am ersten Wochenende im August mit Blasmusik und Volkstänzen sowie Bratwürsten und Bier.