15.12.2017

Einen Unterricht der besonderen Art erlebten die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Schnaittenbach mit der Busschule, die die engagierten und erfahrenen Verkehrspolizisten Horst Strehl und Harald Heselmann für die Kinder ansprechend und spannend gestalteten.

Das verkehrspädagogische Projekt dient dazu, die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu erhöhen, wobei die sichere und selbstständige Nutzung der Schulbusse im Vordergrund steht, so die Polizei.So schloss sich an eine theoretische Vorinformation im Klassenzimmer durch Polizeiobermeister Horst Strehl eine praktische Unterrichtseinheit vor der Schule an. Das Busunternehmen Kraus stellte freundlicherweise ein Gefährt zur Verfügung, so dass die Schüler mit diesem Verkehrsmittel vertraut werden konnten. Konkret wurden die richtigen und sicheren Verhaltensweisen trainiert.Die Kinder übten unter Anleitung der Verkehrspolizisten das richtige Ein- und Aussteigen und das Verhalten im Bus. Während einer kurzen Fahrt durch die Stadt wurde den Schülern demonstriert, welch große Kräfte bei einer Vollbremsung des Busses auf den Einzelnen wirken. So konnte jeder am eigenen Leib spüren, wie wichtig das richtige Sitzen und Festhalten im Bus ist.