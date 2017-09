Vermischtes Schnaittenbach

24.09.2017

16

0 24.09.201716

Kemnath am Buchberg. Im Kreise seiner Großfamilie feierte der Austragslandwirt Rudolf Wilhelm aus Kemnath am Buchberg - unter den Einheimischen besser bekannt als "Besl Rudi" - seinen 90. Geburtstag. Geistig erstaunlich frisch, beim Gehen jedoch etwas eingeschränkt, nahm der Jubilar die guten Wünsche seiner sieben Kinder, der 17 Enkelkinder und der sechs Urenkel gerne entgegen.

Mit sechs Geschwistern wuchs er als Jüngster auf dem elterlichen Hof im Zentrum des Dorfes auf und übernahm später seine Bewirtschaftung. In den letzten Monaten des Krieges 1945 wurde er zum Militär berufen, tat seinen Dienst bei der Flugabwehr und kehrte am Kriegsende unversehrt heim. Im Juni 1957 heiratete er Theresia Bartmann aus Sitzambuch, die ihm sieben Kinder schenkte, drei Töchter und vier Söhne. Drei besondere Interessengebiete begleiteten den Jubilar neben der harten Arbeit am Hof lange Zeit: die Brieftaubenzucht, der Kirchenchor und der Fußball. Er selbst spielte mangels Möglichkeiten nicht aktiv, ist aber heute noch begeisterter Anhänger und Ehrenmitglied beim SV Kemnath, wo seine vier Söhne kickten. Da war es selbstverständlich für ihn, dass er zehn Jahre lang Verantwortung als erster und zweiter Vorsitzender in der Vereinsführung des SV übernahm.Die zweite Leidenschaft war das Singen im Kirchenchor, wo er 40 Jahre eine Stütze war. Ebenso lang nahm er das Ehrenamt als aktiver Feldgeschworener und viele Jahr als Dorfsprecher wahr. Im Taubenzuchtverein Schnaittenbach holte er sich Ratschläge für sein drittes Hobby, das er auch weiter pflegte, als ein Brand 1989 sein Wohnhaus zerstörte. Natürlich überbrachten auch die Freiwillige Feuerwehr und der Kriegerverein Geschenke und Glückwünsche, ebenso Bürgermeister Sepp Reindl für die Stadt Schnaittenbach und in Vertretung des Landrats.