04.12.2017

Vier langjährige aktive Feuerwehrmänner aus Schnaittenbach bekamen das Ehrenzeichen in Gold und Silber überreicht. Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß händigten bei einem Ehrenabend in Hirschau an Manfred Knorr (FFW Kemnath) und Christian Haubner (FFW Schnaittenbach) das Ehrenzeichen in Silber aus. Sie leisten seit 25 Jahren aktiven Dienst am Nächsten. Darüber hinaus erhielten Herbert Götz (FFW Holzhammer) und Gerhard Kindzorra (FFW Schnaittenbach) das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre bei der Feuerwehr. Reisinger dankte allen für ihren Einsatz und die ehrenamtlich geleisteten Stunden.