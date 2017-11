Vermischtes Schnaittenbach

In Krankenhäusern sowie ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen herrscht ein dramatischer Personalmangel. Allein in der Altenpflege fehlen 30 000 Kräfte. Deshalb schätzt man sich im Phönix-Seniorenzentrum Evergreen glücklich, vier Azubis in seinen Reihen zu haben.

"In Zeiten des Fachkräftemangels ist die einzige Möglichkeit, neues gutes Personal zu bekommen, selbst auszubilden", betonte stellvertretende Heimleiterin Regina Hofmann bei der Vorstellung der Auszubildenden. Anna Maria Hartmann und Barbara Rösch begleiteten die Begrüßungsfeier mit Veeh-Harfen-Klängen. Die Azubis, die eine dreijährige Ausbildung zur examinierten Pflegekraft begonnen haben, kommen allesamt aus der Region. Andreas Götz ist Schnaittenbacher, Jacqueline Schmid Hirschauerin und Janina Bezold wohnt in Kohlberg. Die Schnaittenbacherin Monika Speckner stieg gleich in das zweite Ausbildungsjahr ein. Da sie bereits eine einjährige Ausbildung als Altenpflegehelferin absolviert hat, kommt sie in den Genuss der Lehrzeitverkürzung.Neben den vier Azubis hieß Regina Hofmann mit Linus Jekal (Schnaittenbach) und Davide Bittner (Holzhammer) zwei junge Männer im Evergreen-Team willkommen, die ein freiwilliges soziales Jahr in der Einrichtung ableisten. Alle sechs Neulinge erhielten als Begrüßungsgeschenk eine Schultüte, die die Bewohner unter Anleitung von Heimbeirätin Elisabeth Wickl gestaltet hatten.Bürgermeister Josef Reindl überreichte je eine Rose. Ähnlich wie Regina Hofmann betonte er die Bedeutung der Pflegeberufe für die Gesellschaft. Diese würden angesichts der demografischen Entwicklung noch wichtiger werden. Zum Ende wurde mit einem Gläschen Sekt auf eine erfolgreiche Ausbildung angestoßen.