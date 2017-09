Vermischtes Schnaittenbach

29.09.2017

Schnaittenbach durchlebte in der Vergangenheit durch Plünderungen und Brandschatzungen schon viele schwere Schicksalsschläge. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) genauso wie während der napoleonischen Zeit. Mit am schlimmsten war aber die große Feuersbrunst im Jahr 1817.

Endlich gedeiht die Ernte

92 Familien obdachlos

Der König hat Mitleid

Dieser gewaltige Brand legte etwa drei Viertel des Hausbestands von Schnaittenbach und einen Teil der damals selbstständigen Gemeinde Forst in Schutt und Asche. Von 96 Häusern in Schnaittenbach wurden 79 Gebäude und 49 Scheunen ein Raub der Flammen. Das ist heuer genau 200 Jahre her.Hobbychronist Hans Grieger hat aus alten Chroniken und handschriftlichen Aufzeichnungen Interessantes über den verheerenden Großbrand 1817 herausgefunden. 1816 gab es wegen des nassen Jahres und des beständigen Regens nicht nur in Schnaittenbach, sondern in der halben Welt einen großen Preisanstieg. Nirgends war mehr Getreide oder Brot aufzutreiben. Wie überall, so behalfen sich die Armen mit Wurzeln und Waldkräutern. Alle Scheunen waren leer. Der Winter 1816 dauerte länger als gewöhnlich.Die Hoffnung auf eine gesegnete Ernte im nächsten Jahr belebte die Gemüter. Aber auch das Jahr 1817 schien, nach misslichen Jahren zuvor, wieder ein Missjahr und ein Schicksalsjahr für Schnaittenbach und seine damals 580 Einwohner mit Bürgermeister Gottfried Nagler an der Spitze, zu werden. Der Getreidepreis stieg unaufhörlich, bis die Städel mit der goldenen Frucht gefüllt werden konnten.Lange hoffte man vergebens auf eine schöne Witterung, bis endlich im Juni die Sonne ihre Strahlen entfaltete. Man betete, man seufzte, man dankte, und noch höher stieg der Dank, als man den ersten Getreidewagen einfahren konnte, was entsprechend groß gefeiert wurde. Auch die Kartoffeln gediehen sehr gut, und weil man die Not noch verspürte, beeilte man sich, dieselben noch vor "Michaelis" nach Hause zu bringen. Müde von der Kartoffelarbeit kehrten die Schnaittenbacher am 28. September 1817 abends vom Feld zurück, als plötzlich gegen 19.30 Uhr von Ohr zu Ohr der schreckliche Feuerruf drang. Man erinnerte sich nicht, vorher von einer Feuersbrunst gehört zu haben.Das Feuer brach in der oberen Seitengasse in der Mitte des Marktes (jetziges Anwesen Körmer, Blumenstraße Nr. 7) in einem damaligen Bäckerhaus des Ökonomen Peter Graman, in einem an das Haus angebauten Getreidestadel aus. Viele Schnaittenbacher waren damals der Meinung, dieser - ein Bösewicht, der nachher im Zuchthaus starb - habe es absichtlich angezündet. Andere wiederum gaben der Nachlässigkeit seines Weibes die Schuld, das mit der Spanfackel das vom Haus herabhängende Stroh in Brand gesteckt habe.Peter Graman wurde mit Hunden gehetzt und dabei übel zugerichtet und wäre bei der großen Wut der Leute des Todes gewesen, wäre ihm nicht Landrichter Goller zu Hilfe gekommen. Später stellte es sich jedoch heraus, dass das Feuer vermutlich aus sträflicher Unvorsichtigkeit aufging.Kaum hatte man Feuer gerufen, so brannten schon die Häuser gegenüber in der Straße. Heftiger Wind aus Süden beziehungsweise Südwesten fachte das Feuer an. Fürchterlich wütete das Flammenmeer, und in wenigen Minuten stand fast ganz Schnaittenbach in Flammen. Der heftige Wind warf brennende Balken und Waren von Haus zu Haus. Zu gleicher Zeit fing auch das etwa 300 Meter entfernte Dorf Forst Feuer, da die brennenden Schindeln über den großen Weiher im Norden Schnaittenbachs flogen. Die damals noch selbstständige Gemeinde Forst hatte 1817 weniger als 30 Häuser und weniger als 200 Bewohner. Da die "Faschterer" zum Brandherd liefen, um den Schnaittenbachern zu helfen, konnten sie aus ihren eigenen Häusern fast nichts mehr retten. Durch die Schnelligkeit der Flammen konnte man nur wenig Hab und Gut in Sicherheit bringen, der Rest wurde in Asche verwandelt. Selbst die Gerätschaften, die man durch Lagerung in der Straßenmitte in Sicherheit bringen wollte oder in den großen Weiher warf, fingen Feuer und verbrannten. Kleider, Mundvorräte, Hausgerätschaften waren größtenteils ein Raub der Flammen geworden, und hingesunken war der größte Teil von Schnaittenbach und Forst in einem rauchenden Schutthaufen.Bei diesem entsetzlichen Brand wurden von den insgesamt 96 Schnaittenbacher Häusern 79 Gebäude und neben vielen Ökonomiegebäuden 49 Scheunen ein Raub der Flammen. Arm und ohne Obdach standen die Familien vor den rauchenden Trümmern. Insgesamt 92 Familien wurden obdachlos, und das kurz vor dem Winter.Verbrannt waren die Anwesen Haus-Nr. 11 bis 37 linke Seite der Hauptstraße, 39 bis 45 rechte Seite der Hauptstraße, Nr. 47, 48 sowie 86 am "Rosenbirl" und Nr. 50 bis 74 in der hinteren Grabengasse, der jetzigen Blumenstraße. Die westlich vom Brandherd gelegene Pfarrkirche und das Pfarrhaus wurden vom Feuer verschont, aber das Schulhaus wurde ein Raub der Flammen, so dass Schulunterricht in einem Privathaus abgehalten werden musste. Der Brand äscherte auch das Rathaus an der Hauptstraße ein und ließ nur den Giebel an der B 14 stehen, der bis zum Jahr 1843 verwaist dastand. Von den abgebrannten Häusern waren nur die entlang der Hauptstraße zweigeschossig, alle übrigen dagegen hatten nur ein Erdgeschoss, wenige davon mit Dachwohnungen. Auch der untere Torturm beim Anwesen Heldmann (Hausname Poppnwastl) fiel dem Brand zum Opfer.Die Röte am Himmel hat man bis nach Regensburg gesehen. Die Feuerspritzen aus der Umgebung und die in großer Anzahl herbeigeeilten fremden Brandhelfer wurden im "Bärnwirtshaus" (jetzt Saller) und in Popps Stallungen Herr des Feuers. Unbeschreibliches Elend kam infolge des Feuers über die Bewohner. Das Getreide war verbrannt, und sogar die im Keller gelagerten Kartoffeln, die in diesem Jahr wegen der Witterung und der allgemeinen Not schon geerntet und eingelagert wurden, waren total verkohlt. Woher nun Lebensmittel nehmen?Gott sei Dank kamen bei der Brandkatastrophe keine Menschen ums Leben. Viele Fremde hatten Mitleid mit den Schnaittenbachern und spendeten den Bewohnern Kleider, Lebensmittel und sogar Geld. Die Regierung ließ von dem Kasten zu Wernberg Getreide gratis abgeben. Die Oberklassler des alten Gymnasiums in Regensburg organisierten am 10. Mai 1818 eine besondere Veranstaltung, deren Erlös den Abgebrannten in Schnaittenbach und Forst zugute kam.König Max I. stellte aus den Revieren Kohlberg und Buchberg sämtliches Bauholz in Form von 6371 Stämmen unentgeltlich zur Verfügung, so dass nach der Brandkatastrophe mit dem Wiederaufbau der beiden geschädigten Gemeinden begonnen werden konnte.