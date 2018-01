Vermischtes Schnaittenbach

02.01.2018

5

0 02.01.2018

Das Dutzend voll machten die Schlecherer Goaßlschnalzer mit dem diesjährigen Neujahrseinpeitschen, denn genau vor zwölf Jahren belebte Bürgermeister Sepp Reindl diese alte Tradition. Diese Veranstaltung mit familiärem Charakter im Rathausinnenhof erfreut sich jährlich einer größeren Beliebtheit und so hatte sich am Neujahrsmorgen bei frühlingshaften Temperaturen eine beachtliche Schar an Schnaittenbacher Bürgern allen Alters im Rathausinnenhof zur Begrüßung des neuen Jahres nach altem Brauch eingefunden. Hans Schorner wünschte allen Anwesenden ein gutes neues Jahr, seine Neujahrswünsche fanden dann durch Peitschenknallen und Musik aus der Quetschen ihren Ausdruck, der ankam. "Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst", mit diesem Zitat des Industriellen Henry Ford begrüßte Bürgermeister Sepp Reindl die anwesenden Bürger.