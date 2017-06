Vermischtes Schnaittenbach

(ads) Die seelische Gesundheit aus Sicht der Hildegard von Bingen war das Thema eines Vortrags, den die Heilpraktikerin für Psychotherapie Edeltraud Fischer-Graf aus Schnaittenbach beim Frauenbund hielt. Das Interesse war groß, denn über 70 Gäste füllten den Saal des Vitusheims. Eine der Kernaussagen der Referentin lautete an diesem Abend: "Die Entwicklung der Persönlichkeit weg von den Lastern, also den Schwächen, hin zu den Tugenden, also den Stärken, unterstützt nach Hildegard von Bingen die Selbstheilungskräfte mehr als alle anderen Empfehlungen."

Fischer-Graf erklärte, dass sich Hildegard von Bingen nicht nur mit der körperlichen Gesundheit intensiv beschäftigt habe, sondern auch mit der seelischen Befindlichkeit. Bereits im 12. Jahrhundert habe sie in ihren sechs goldenen Regeln dieses Feld in den wichtigsten Aspekten beschrieben. Punkt sechs dieser Regeln laute: "Fördern Sie Ihre spirituelle Gesundheit und damit Ihre Abwehrkräfte, indem Sie seelische Schwächen, Sorgen, Nöte und Süchte in die dahinter liegenden 35 positiven Heilungskräfte (Tugenden/Stärken) verwandeln."Hildegard war sich nach Aussagen der Referentin sicher, dass die meisten Krankheiten eine seelisch-geistige Ursache haben und hier die Hauptarbeit zu leisten ist. "Eine hochwertige Ernährung, ein geregeltes Leben aus Arbeiten, Lesen und Beten sowie Heilkräuter als Medikamente erledigen dann die restliche Heilarbeit", informierte sie. Edeltraud Fischer-Graf zeigte den Zuhörern erstaunliche Parallelen aus der Lebenszeit von Hildegard und heutigen Entwicklungen auf.