Vermischtes Schnaittenbach

20.12.2017

Bezaubernde Winterromantik mit leichtem Schneefall und frostigen Temperaturen - der Buchberg bietet erneut eine herrliche Naturkulisse für die Waldweihnacht, zu der seit knapp 40 Jahren der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler kurz vor Heiligabend einlädt.

Rund 250 Besucher aus der ganzen Region waren zur Buchberghütte gekommen, um das beeindruckende Hirtenspiel sowie die stimmungsvollen Instrumentalstücke und bodenständigen Adventsweisen mitzuerleben und sich auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen.Leicht mit Schnee überzuckert zeigte sich der Buchberg den Besuchern der Waldweihnacht, denen vom Parkplatz aus eine kleine Wanderung durch den Winterwald zur Buchberghütte bevorstand. Für Feuerkörben zum Aufwärmen sowie Bratwurstsemmeln und Punsch zur Stärkung hatten die Trachtler vor der festlich beleuchteten Buchberghütte gesorgt. Die Jagdhornbläser unter Leitung von Rudi Leitl kündigten aus dem Wald heraus den Beginn der Waldweihnacht an, zu der der neue Vorsitzende Josef Werner begrüßte. Er freute sich sichtlich, dass wieder so viele Besucher zu dieser Traditionsveranstaltung auf den Buchberg gekommen waren. Werner erinnerte, dass die Waldweihnacht am Buchberg zu einer der ältesten in der Region zählt und sich seit jeher großen Zuspruchs erfreut.Der Trachtlerchef wies auf den enormen Arbeitsaufwand für die diese Veranstaltung hin, wofür er seinem Stellvertreter Sepp Lang mit Team dankte. Auch würdigte er den Einsatz der Freilichtbühne am Buchberg, die das Hirtenspiel als Höhepunkt der Waldweihnacht auf der Buchbergbühne inszeniert, und der Instrumental- und Gesangsgruppen. "Möge sich den Besuchern das Geheimnis der Heiligen Nacht ein Stück weit erschließen wie vor rund 2000 Jahren den Hirten auf dem Feld bei Bethlehem,", sagte Werner.Georg Pfab verlas den Prolog aus der Feder vom Müller Anderl und führte damit zu dem Hirtenspiel hin, das D'Schwalberer mit bodenständigen Adventsweisen musikalisch umrahmten. Die Spieler der Freilichtbühne am Buchberg verstanden es, die Besucher mit dem Weihnachtsgeschehen auf dem Feld zu Bethlehem zu fesseln. Als Kulisse für das Hirtenspiel diente eine lebendige Krippe mit dem heiligen Paar und dem Jesuskind. Im Anschluss luden die Trachtler zum gemütlichen Beisammenstehen vor die Buchberghütte ein, was gerne angenommen wurde. Kapellmeister Norbert Allwang und seine Musikern von der Ehenbachtaler Trachtenkapelle sorgten mit stimmungsvollen Melodien für vorweihnachtliche Stimmung.