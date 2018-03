Vermischtes Schnaittenbach

Seit dem Jahr 2016 wirkte Annett Schmerbauch im Haus Evergreen in Schnaittenbach im Hintergrund, nun liegt die Heimleitung in ihren Händen. Dieser Tage wurde jetzt auch ein neuer Heimbeirat als Brückenglied zwischen den Senioren und der Heimleitung gewählt.

Geboren und aufgewachsen ist Annett Schmerbauch im thüringischen Mühlhausen, wo sie mit der Ausbildung zur Krankenschwester im stationären und ambulanten Bereich der Kranken- und Altenpflege den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn legte.Nach diversen Stationen in der Seniorenbetreuung und -pflege und einem Wohnortwechsel nach Ursensollen begann Annett Schmerbauch Ende 2016 ihre Tätigkeit als stellvertretende Heimleiterin im Haus Evergreen in Schnaittenbach, wo sie jetzt die Einrichtungsleitung übernahm. Sie baut dabei auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Schnaittenbach, die selbst ein breitgefächertes Angebot in der Seniorenarbeit leistet, sowie mit Kindergärten, Schule, Vereinen und Verbänden, auf deren Unterstützung das Haus Evergreen bisher zählen konnte.Bei der Sitzung des Heimbeirats wurden dessen ehemalige Mitglieder mit einem Dank für die gute Zusammenarbeit verabschiedet sowie die Neuen begrüßt und in ihre Aufgaben eingeführt. Familienrichterin Karin Waldhauser fungiert als Vorsitzende des Beirats, Heimbewohner Andreas Stauber als ihr Stellvertreter.Das Ehrenamt des Schriftführers bekleidet Hauszahnarzt Werner Schulze. Weiter gehören dem Gremium an die Heimbewohner Gerda Blank, Maria Ring und Theresia Luber sowie der langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter des Hauses, Anton Eisert."Mit diesem Heimbeirat haben wir eine gute Vertretung von allen Bereichen, die von den Bewohnern über die Angehörige bis hin zu den Ehrenamtlichen reicht", freute sich Heimleiterin Annett Schmerbauch. Themen der ersten Besprechungen waren die Speisekarte, die Wäscheversorgung und die Planung des zehnjährigen Bestehens des Hauses.