17.08.2017

In der idyllischen Natur am Hirlberg lässt es sich ausgezeichnet feiern. Davon konnten sich zahlreiche Besucher beim Waldfest in Neunaigen überzeugen.

Neunaigen. Heuer konnten die Kaoliner Musikanten und die Feuerwehr Neunaigen als Gastgeber auf das 30-jährige Bestehen der Veranstaltung zurückblicken, die sich eines ungebrochenen Zuspruchs erfreut.Trotz trüben Wetters kamen auch zahlreiche Gäste, um am Hirlberg eine Feldmesse zu erleben und im Anschluss in geselliger Runde zu feiern. Mit bayerisch-böhmischer Blasmusik unterhielten die Kaoliner Musikanten unter Leitung von Vitus Bauer den ganzen Tag über. Sie übernahmen auch die musikalische Begrüßung der Gäste und gestalteten die Feldmesse mit.Pfarrer Markus Ertl ging in seiner Predigt auf den Propheten Elija und Petrus ein und stellte fest, dass beide aus ihrem Alltag hätten aussteigen müssen, um das Leben mit Jesus zu beginnen. "Wer dem Aufruf Gottes folgt, für den bedeutet dies zunächst, aus der Sicherheit in die Freiheit und aus der Enge in die Weite aufzubrechen, sich vom Ich zu verabschieden und sich für das Du Gottes zu öffnen", sagte der Geistliche. Somit seien die Folgen von Gottes Ruf zunächst ängstigend und bedrohlich, gelte es doch, das Altbekannte für das unbekannte Neue aufzugeben. "Aus diesem Grunde erfordert das Einlassen auf Gott eine gewisse Portion Mut", machte Ertl bewusst.Nach der Feldmesse lud Vorsitzender Erich Wilpert von der Feuerwehr Neunaigen die Besucher ein, es sich bei Speis und Trank sowie musikalischer Unterhaltung durch die Kaoliner Musikanten beim Waldfest gut gehen zu lassen. Inzwischen hatte sich auch die Sonne einen Weg durch das Wolkengrau gebahnt.Die Frauen der Feuerwehrleute tischten mittags Rollbraten mit Knödel und gemischtem Salat auf. Nachmittags war die Kuchentheke zum Haferl Kaffee üppig bestückt. Die Feuerwehrleute löschten als Gastgeber ausnahmsweise keinen Brand, sondern heizten den Grill an. Für die kleinen Gäste stand eine Hüpfburg zum Austoben bereit. Außerdem konnten sich die Kinder schminken lassen.