Vermischtes Schnaittenbach

08.08.2017

0 08.08.2017

Als gigantisch bezeichnete der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler den Besucheransturm des Buchbergfestes in seiner 96. Auflage. Nicht nur Live am Berg lockte als Auftakt eine überwältigende Zahl, sondern auch zwei Tage später die Waldmesse. Mit einem Musikantentreffen tags darauf fand das Fest einen schönen Ausklang.

Messe und Festakt

Bereits der Auftakt des Buchbergfests versprach so einiges: "Die Band Intermezzo hat zahlreiche Gäste in der wunderbaren Atmosphäre begeistert", urteilte der Chef der Ehenbachtaler Blaskapelle, Dominik Strähl. Und er musste es schließlich wissen, denn seine Gruppe veranstaltete die bereits dritte Auflage von Live am Berg. Der Andrang war nach seinen Aussagen noch einmal um einiges größer als bei den ersten beiden Malen.Was die Band Intermezzo besonders freute: Auffällig viele Gäste eroberten am Abend die Tanzfläche. Angefangen bei Diana Schriml und Frontmann Thomas Zinnbauer über die überzeugenden Bläser bis hin zur Rhythmusgruppe, die für den richtigen Drive sorgte, lieferten die Musiker einen hervorragenden Auftritt ab.Das Buchbergfest wurde dann zwei Tage später nach guter Tradition mit dem Waldgottesdienst an der Nepomuk-Kapelle eingeläutet. Pfarrer Josef Irlbacher ging in seiner Predigt auf das Tagesevangelium mit der Verklärung Jesu auf dem Berg ein, bei der Jesus seine Identität zeigte. Der Geistliche betonte, dass jeder Getaufte als Kind Gottes einen Anteil dieser Identität habe. "Gerade die Messe auf dem Berg, fernab vom Alltag, lädt ein, sich dieses göttlichen Kerns in uns bewusst zu machen und hier sein persönliches Gipfelerlebnis zu haben", sagte der Geistliche.Der Messe folgte der Festakt, den erneut die Musiker der Ehenbachtaler Blaskapelle einläuteten. Trachtlerchef Peter Meier wertete den Besucheransturm als "gigantisch". Nachmittags war für die zahlreichen Buchbergfestbesucher für Unterhaltung mit Tanzeinlagen der Trachtler, den Neuersdorfer Goaßlschnalzern und der Ehenbachtaler Trachtenkapelle unter Leitung von Norbert Allwang gesorgt. Zum Ausklang hatte die Buchberghüttenmusi tags darauf eingeladen.

Rücken an Rücken im Einsatz für den Herrn bei der Waldmesse an der Nepomuk-Kapelle (Bild oben): Pfarrer Josef Irlbacher (rechts) und der Dirigent der Ehenbachtaler Blaskapelle, Johannes Pilarski. Bild unten: Trachtlerchef Peter Meier (rechts), sein Stellvertreter Sepp Lang und Bürgermeister Sepp Reindl ehrten Gerhard Richter und Reinhold Strobl (von links) für ihre langjährige Vereinstreue. Bilder: ads (2)