Wirtschaft Schnaittenbach

07.12.2017

Seit 70 Jahren gehört Josef Krös, einst lange Zeit Betriebsratsvorsitzender der Firma Eduard Kick, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) an. Tief beeindruckt von dessen persönlichem Werdegang gratulierte ihm die stellvertretende Bezirksleiterin Gaby Hübner zu diesem Jubiläum.

Neunaigen. Nachdem der Jubilar gesundheitsbedingt nicht an der Ehrung im Gasthof Kellerhäusl hatte teilnehmen können, besuchte Hübner Krös, um ihn auszuzeichnen. Gemeinsam mit dem Schnaittenbacher Ortsgruppenvorsitzenden Josef Altmann und weiteren Vorstandskollegen dankte die Gewerkschaftssekretärin für die "unglaublich lange Mitgliedschaft in der Gewerkschaft und den steten Einsatz für die Arbeitnehmer in der Kaolinindustrie". Sie überreichten Ehrenurkunde, -nadel und -gaben der Gewerkschaft.Für ihn sei die Gewerkschaftszugehörigkeit immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, versicherte Josef Krös. Der gelernte Zimmermann begann 1947 bei der Firma Eduard Kick, Kaolin- und Quarzsandwerke in Schnaittenbach, seinen beruflichen Werdegang. Laut eigenen Aussagen wollte er sich aktiv für die Belegschaft einsetzen und kandidierte daher für den Betriebsrat. Erstmals wurde Krös 1968 in die Arbeitnehmervertretung gewählt. 1972 übernahm er die Funktion des Vize-Betriebsratsvorsitzenden, 1984 wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt übte er bis zur Rente 1992 aus."In all den Jahren wurde fair, aber dennoch hart mit der Arbeitgeberseite gerungen und so manche Verbesserung erreicht", blickte der Jubilar zurück. Noch immer habe er Kontakt zu aktiven oder ehemaligen Beschäftigten und verfolge aufmerksam die Firmenpolitik. Humorvoll wurde der Abend, als Josef Krös Anekdoten aus seiner Zeit in der Schlemm erzählte.