Wirtschaft Schnaittenbach

01.01.2018

41

0 01.01.201841

2012 führten die Volkshochschule und das Gesundheitsamt des Landkreises gemeinsam mit der Universität Erlangen-Nürnberg das Projekt "Fit im Alltag" durch. In Sulzbach-Rosenberg, Kümmersbruck und Schnaittenbach absolvierten 40 Senioren über 25 Wochen hinweg ein Trainingsprogramm mit den Schwerpunkten Gangschulung und forderndes Gleichgewichtstraining in einfachen und komplexen Situationen.

Außerdem wurden die wichtigsten Muskelgruppen mit progressiven Kräftigungsübungen gestärkt. Das Bewegungsprogramm umfasste Übungen zur Verbesserung der Ausdauer und der Beweglichkeit. Im Sinne der Gesundheitsförderung und des ganzheitlichen Ansatzes lernten die Teilnehmer etwa, wie sie ein Heimtraining durchführen konnten und was sie dabei beachten sollten. Die Angst vor Stürzen wurde in speziellen Einheiten angesprochen, und auch hier basierten die Einheiten auf dem evaluierten Programm.Das Ziel des Pilotprojekts - die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Reduzierung der Angst vor Stürzen und eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten - wurde in vollem Umfang erreicht. Der ganzheitliche Ansatz im Sinne einer bio-psycho-sozialen Gesundheitsförderung hatte sich bei dem Projekt als umsetzbar erwiesen. Dies zeigt sich auch daran, dass die Kurse seitdem an den drei Standorten fortgeführt werden.Unter dem Motto "Standfest und Aktiv" finden seit fünf Jahren in Schnaittenbach zwei Kurse jährlich mit jeweils zehn Einheiten in der Physiotherapie-Praxis Gebel statt, die von Anfang an in das Projekt mit eingebunden war.Die Raiffeisenbank Hirschau stellt sich nun den Herausforderungen des demografischen Wandels in Gesellschaft, Politik und öffentlichen Gesundheitssystemen und unterstützt das Projekt "Standfest und Aktiv" in Schnaittenbach in den kommenden beiden Jahren. Zur Übergabe des symbolischen Spendenschecks in Höhe von 1500 Euro trafen sich dazu Bankvorstand Norbert Waldhauser und der stellvertretende Leiter der Volkshochschule Amberg-Sulzbach, Diplom-Sportökonom Herbert Amann, mit Reinhard Gebel und seiner Tochter Ramona Gebel-Prösl im gleichnamigen Physiotherapie-Zentrum in Schnaittenbach.